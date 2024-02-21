21 февраля 2024

В Пермском крае сын избил отца ножкой от табуретки

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Ссора возникла во время застолья Фото:

В городе Чайковский (Пермский край) сын несколько раз ударил своего 59-летнего отца ножкой от табуретки. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Мужчина распивал спиртное с ранее неоднократно судимым 32-летним сыном. В ходе застолья между родственниками возникла ссора, которая переросла в драку. Разъяренный сын схватил ножку от табурета и несколько раз ударил ею отца по голове», — сказано в сообщении.

Уточняется, что пострадавшего доставили в больницу. А его сына поместили в изолятор временного содержания и завели на него уголовное дело.

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В городе Чайковский (Пермский край) сын несколько раз ударил своего 59-летнего отца ножкой от табуретки. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Мужчина распивал спиртное с ранее неоднократно судимым 32-летним сыном. В ходе застолья между родственниками возникла ссора, которая переросла в драку. Разъяренный сын схватил ножку от табурета и несколько раз ударил ею отца по голове», — сказано в сообщении. Уточняется, что пострадавшего доставили в больницу. А его сына поместили в изолятор временного содержания и завели на него уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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