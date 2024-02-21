В Пермском крае сын избил отца ножкой от табуретки

22 февраля 2024 в 10:27 Размер текста - 17 +

Ссора возникла во время застолья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Чайковский (Пермский край) сын несколько раз ударил своего 59-летнего отца ножкой от табуретки. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Мужчина распивал спиртное с ранее неоднократно судимым 32-летним сыном. В ходе застолья между родственниками возникла ссора, которая переросла в драку. Разъяренный сын схватил ножку от табурета и несколько раз ударил ею отца по голове», — сказано в сообщении. Уточняется, что пострадавшего доставили в больницу. А его сына поместили в изолятор временного содержания и завели на него уголовное дело.

В городе Чайковский (Пермский край) сын несколько раз ударил своего 59-летнего отца ножкой от табуретки. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Мужчина распивал спиртное с ранее неоднократно судимым 32-летним сыном. В ходе застолья между родственниками возникла ссора, которая переросла в драку. Разъяренный сын схватил ножку от табурета и несколько раз ударил ею отца по голове», — сказано в сообщении. Уточняется, что пострадавшего доставили в больницу. А его сына поместили в изолятор временного содержания и завели на него уголовное дело.