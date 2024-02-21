В Пермском крае сын избил отца ножкой от табуретки

Ссора возникла во время застолья
В городе Чайковский (Пермский край) сын несколько раз ударил своего 59-летнего отца ножкой от табуретки. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
«Мужчина распивал спиртное с ранее неоднократно судимым 32-летним сыном. В ходе застолья между родственниками возникла ссора, которая переросла в драку. Разъяренный сын схватил ножку от табурета и несколько раз ударил ею отца по голове», — сказано в сообщении.
Уточняется, что пострадавшего доставили в больницу. А его сына поместили в изолятор временного содержания и завели на него уголовное дело.
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