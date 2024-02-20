Зам Куйвашева раскрыл, с чем связан дефицит яиц в магазинах

Замгубернатора Шмыков: свердловские яйца уходят в другие регионы

21 февраля 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

Дефицит яиц и выросшие цены на них — одна из главных продовольственных тем Фото: Денис Моргунов © URA.RU Свердловская область обеспечивает себя яйцом на 105%, при этом почти половина этого объема уходит в другие регионы. Об этом, отвечая на вопрос о том, как сейчас обстоит ситуация, рассказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «Мы себя яйцом обеспечиваем на 105%. Наше яйцо можно увидеть в фирменных магазинах Свердловской птицефабрики, в „Кировском“, можно встретить в „Магните“. В „Пятерочке“ их не видел, туда везут из других регионов. То есть своего яйца мы потребляем 48%, остальное яйцо уходит в другие регионы, включая наших соседей. С крупными ритейлерами мы прорабатываем вопрос [о том, чтобы на полках было больше местного яйца]», — рассказал Шмыков. В Свердловской области в ноябре 2023 года резко выросли цены на яйца — в некоторых магазинах десяток стоил 155 рублей. Самые дешевые яйца раскупали быстро, что приводило к дефициту. По данным Свердловскстата на 1 февраля, стоимость десятка яиц составляла 120,14 рублей. При этом, по словам Алексея Шмыкова, цены на яйца в Свердловской области все равно ниже, чем в других регионах.

Свердловская область обеспечивает себя яйцом на 105%, при этом почти половина этого объема уходит в другие регионы. Об этом, отвечая на вопрос о том, как сейчас обстоит ситуация, рассказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «Мы себя яйцом обеспечиваем на 105%. Наше яйцо можно увидеть в фирменных магазинах Свердловской птицефабрики, в „Кировском“, можно встретить в „Магните“. В „Пятерочке“ их не видел, туда везут из других регионов. То есть своего яйца мы потребляем 48%, остальное яйцо уходит в другие регионы, включая наших соседей. С крупными ритейлерами мы прорабатываем вопрос [о том, чтобы на полках было больше местного яйца]», — рассказал Шмыков. В Свердловской области в ноябре 2023 года резко выросли цены на яйца — в некоторых магазинах десяток стоил 155 рублей. Самые дешевые яйца раскупали быстро, что приводило к дефициту. По данным Свердловскстата на 1 февраля, стоимость десятка яиц составляла 120,14 рублей. При этом, по словам Алексея Шмыкова, цены на яйца в Свердловской области все равно ниже, чем в других регионах.