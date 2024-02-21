Отца избитой челябинской девочки лишат родительских прав

22 февраля 2024 в 13:15 Размер текста - 17 +

Мужчина причинил тяжкие телесные повреждения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске отца девочки, которую изъяли из семьи со следами побоев, отправили в следственный изолятор за нанесение тяжких телесных повреждений мужчине. Учитывая то, что он был осужден в январе 2024 года за кражу, готовятся документы на лишение его родительских прав, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Мужчина нигде не работает, стоит на учете нарколога, в январе 2024 года осужден за кражу. На днях он ударил другого мужчину, причинив ему тяжкий вред здоровью — ушиб головного мозга и гематому. Его намерены лишить родительских прав», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. По данным источника, преступление произошло в ночь на 12 февраля в соседнем доме. Мужчина ударил по голове своего собутыльника. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Обвиняемого поместили в следственный изолятор. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр ребенка со следами побоев. Мачеху девочки суд направил в СИЗО 30 января. Отец ребенка утверждал, что девочка наносит себе повреждения сама.

В Челябинске отца девочки, которую изъяли из семьи со следами побоев, отправили в следственный изолятор за нанесение тяжких телесных повреждений мужчине. Учитывая то, что он был осужден в январе 2024 года за кражу, готовятся документы на лишение его родительских прав, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Мужчина нигде не работает, стоит на учете нарколога, в январе 2024 года осужден за кражу. На днях он ударил другого мужчину, причинив ему тяжкий вред здоровью — ушиб головного мозга и гематому. Его намерены лишить родительских прав», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. По данным источника, преступление произошло в ночь на 12 февраля в соседнем доме. Мужчина ударил по голове своего собутыльника. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Обвиняемого поместили в следственный изолятор. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр ребенка со следами побоев. Мачеху девочки суд направил в СИЗО 30 января. Отец ребенка утверждал, что девочка наносит себе повреждения сама.