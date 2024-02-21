Пермские власти хотят потратить 5 млн рублей на восстановление церквей в Чердыни

Средства на восстановление церквей выделяются из краевого бюджета (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Чердынского городского округа Пермского края объявили конкурс на проведение работ по восстановлению трех объектов культурного наследия. Это Крестовоздвиженская церковь в селе Бондюг, Введенская церковь в селе Камгорт и Церковь Рождества Христова в селе Искор. Победителю аукциона необходимо разработать проект консервации религиозных сооружений. Общая стоимость контракта по трем лотам составляет более 5,3 млн рублей.

«Разработка научно-проектной документации на консервацию объектов „Церковь Крестовоздвиженская“, „Церковь Введенская“, „Церковь Рождества Христова“. Цель — сохранение объектов культурного наследия. Работы считаются выполненными подрядчиком только при наличии положительного заключения государственной экспертизы документации. Начальная и максимальная цена контракта составляет 5,34 млн рублей», — сообщается в описании аукционных лотов на сайте «Сбербанк-АСТ».

Предложение о выделении бюджетных средств на восстановление церквей было сделано госинспекцией по охране объектов культурного наследия Прикамья п одобрено краевым правительством. Заявки на электронные торги принимаются до 29 февраля 2024 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми за 90 миллионов рублей отремонтируют фасад и крышу здания, где работал хирург Николай Степанов, предложивший несколько оригинальных методик. Информация об этом размещена на портале госзакупок. Источником финансирования является региональный бюджет.