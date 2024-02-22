22 февраля 2024

Посол Антонов усомнился, что Байден отделается извинениями после слов о Путине

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
Непотребная лексика стала обыденностью для Джо Байдена (на фото), считает Анатолий Антонов Фото:

Посольство РФ в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с оскорбительными высказываниями американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что вряд ли нынешнюю ситуацию получится урегулировать простыми извинениями.

«Мы направили жесткую ноту протеста о возмутительном характере американского руководства. Вряд ли эту ситуацию получится урегулировать простыми извинениями. Впрочем, и власти США на это не пойдут», — заявил Антонов в telegram-канале посольства РФ в США.

По мнению посла, руководство РФ не рассчитывает на адекватную реакцию администрации Байдена. Он отметил, что по мере приближения к ноябрьским выборам в США подобные эскапады становятся рутинными, а бульварные разборки и непотребная лексика, которыми грешили на диком Западе, стали обыденными.

Ранее Байден оскорбил Путина, назвав его «сумасшедшим сукиным сыном». Это произошло во время сбора средств на кампанию по переизбранию в Сан-Франциско. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ругательства в адрес Путина характеризуют Байдена не с лучшей стороны, являясь позором для его страны. Сам президент РФ назвал высказывание Байдена адекватной реакцией.

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Посольство РФ в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с оскорбительными высказываниями американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что вряд ли нынешнюю ситуацию получится урегулировать простыми извинениями. «Мы направили жесткую ноту протеста о возмутительном характере американского руководства. Вряд ли эту ситуацию получится урегулировать простыми извинениями. Впрочем, и власти США на это не пойдут», — заявил Антонов в telegram-канале посольства РФ в США. По мнению посла, руководство РФ не рассчитывает на адекватную реакцию администрации Байдена. Он отметил, что по мере приближения к ноябрьским выборам в США подобные эскапады становятся рутинными, а бульварные разборки и непотребная лексика, которыми грешили на диком Западе, стали обыденными. Ранее Байден оскорбил Путина, назвав его «сумасшедшим сукиным сыном». Это произошло во время сбора средств на кампанию по переизбранию в Сан-Франциско. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ругательства в адрес Путина характеризуют Байдена не с лучшей стороны, являясь позором для его страны. Сам президент РФ назвал высказывание Байдена адекватной реакцией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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