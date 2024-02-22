Посол Антонов усомнился, что Байден отделается извинениями после слов о Путине

23 февраля 2024 в 00:10 Размер текста - 17 +

Непотребная лексика стала обыденностью для Джо Байдена (на фото), считает Анатолий Антонов Фото: Official White House / Cameron Smith Посольство РФ в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с оскорбительными высказываниями американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что вряд ли нынешнюю ситуацию получится урегулировать простыми извинениями. «Мы направили жесткую ноту протеста о возмутительном характере американского руководства. Вряд ли эту ситуацию получится урегулировать простыми извинениями. Впрочем, и власти США на это не пойдут», — заявил Антонов в telegram-канале посольства РФ в США. По мнению посла, руководство РФ не рассчитывает на адекватную реакцию администрации Байдена. Он отметил, что по мере приближения к ноябрьским выборам в США подобные эскапады становятся рутинными, а бульварные разборки и непотребная лексика, которыми грешили на диком Западе, стали обыденными. Ранее Байден оскорбил Путина, назвав его «сумасшедшим сукиным сыном». Это произошло во время сбора средств на кампанию по переизбранию в Сан-Франциско. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ругательства в адрес Путина характеризуют Байдена не с лучшей стороны, являясь позором для его страны. Сам президент РФ назвал высказывание Байдена адекватной реакцией.

Посольство РФ в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с оскорбительными высказываниями американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что вряд ли нынешнюю ситуацию получится урегулировать простыми извинениями. «Мы направили жесткую ноту протеста о возмутительном характере американского руководства. Вряд ли эту ситуацию получится урегулировать простыми извинениями. Впрочем, и власти США на это не пойдут», — заявил Антонов в telegram-канале посольства РФ в США. По мнению посла, руководство РФ не рассчитывает на адекватную реакцию администрации Байдена. Он отметил, что по мере приближения к ноябрьским выборам в США подобные эскапады становятся рутинными, а бульварные разборки и непотребная лексика, которыми грешили на диком Западе, стали обыденными. Ранее Байден оскорбил Путина, назвав его «сумасшедшим сукиным сыном». Это произошло во время сбора средств на кампанию по переизбранию в Сан-Франциско. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ругательства в адрес Путина характеризуют Байдена не с лучшей стороны, являясь позором для его страны. Сам президент РФ назвал высказывание Байдена адекватной реакцией.