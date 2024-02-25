25 февраля 2024
24 февраля 2024

В Сургуте открылся центр пляжных видов спорта на месте ушедшего гипермаркета OBI. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, спорт, пляжный волейбол
В Сургуте открылся первый в ХМАО центр пляжных видов спорта Фото:

В Сургуте открылся первый в ХМАО центр пляжных видов спорта на месте строительного магазина OBI. В крытом комплексе расположены пять песчаных корта и площадка для игры в падел-теннис. Об этом сообщила городская администрация в своем telegram-канале.

«Спортивно-развлекательный центр — единственный в регионе всесезонный крытый комплекс пляжных видов спорта. Он включает в себя пять песчаных кортов и один корт для падел-тенниса. Данный вид спорта сочетает в себе элементы большого тенниса, пинг-понга и сквоша», — говорится в сообщении. В церемонии открытия комплекса приняли участие глава строительной компании «Сургутгазстрой» Сергей Кандаков и председатель думы Сургута Максим Слепов.

Центр открыли в городском торговом центре на месте на месте гипермаркета OBI. Для наполнения песчаного бассейна использовали 610 тонн кварцевого песка. В комплексе также можно арендовать спортивный инвентарь и посмотреть фильм в кинотеатре с песчаным залом.

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В Сургуте открылся первый в ХМАО центр пляжных видов спорта на месте строительного магазина OBI. В крытом комплексе расположены пять песчаных корта и площадка для игры в падел-теннис. Об этом сообщила городская администрация в своем telegram-канале. «Спортивно-развлекательный центр — единственный в регионе всесезонный крытый комплекс пляжных видов спорта. Он включает в себя пять песчаных кортов и один корт для падел-тенниса. Данный вид спорта сочетает в себе элементы большого тенниса, пинг-понга и сквоша», — говорится в сообщении. В церемонии открытия комплекса приняли участие глава строительной компании «Сургутгазстрой» Сергей Кандаков и председатель думы Сургута Максим Слепов. Центр открыли в городском торговом центре на месте на месте гипермаркета OBI. Для наполнения песчаного бассейна использовали 610 тонн кварцевого песка. В комплексе также можно арендовать спортивный инвентарь и посмотреть фильм в кинотеатре с песчаным залом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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