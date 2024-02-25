В Сургуте открылся первый в ХМАО центр пляжных видов спорта на месте строительного магазина OBI. В крытом комплексе расположены пять песчаных корта и площадка для игры в падел-теннис. Об этом сообщила городская администрация в своем telegram-канале.
«Спортивно-развлекательный центр — единственный в регионе всесезонный крытый комплекс пляжных видов спорта. Он включает в себя пять песчаных кортов и один корт для падел-тенниса. Данный вид спорта сочетает в себе элементы большого тенниса, пинг-понга и сквоша», — говорится в сообщении. В церемонии открытия комплекса приняли участие глава строительной компании «Сургутгазстрой» Сергей Кандаков и председатель думы Сургута Максим Слепов.
Центр открыли в городском торговом центре на месте на месте гипермаркета OBI. Для наполнения песчаного бассейна использовали 610 тонн кварцевого песка. В комплексе также можно арендовать спортивный инвентарь и посмотреть фильм в кинотеатре с песчаным залом.
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