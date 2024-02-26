Власти Перми попросили горожан не бояться сигнала «Тревога»

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Алексей Текслер посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК). Челябинск , рупор, сирена, громкоговоритель, воздушная тревога
Систему оповещения проверят 6 марта Фото:

В Перми 6 марта проведут проверку систем оповещения. Горожан просят соблюдать спокойствие.

«6 марта 2024 года будет проведена комплексная проверка готовности системы оповещения населения Пермского края с включением узлов сиренного и речевого оповещения. Просим жителей города, услышав звук сирен и речевое оповещение, соблюдать спокойствие, включить теле-, радиоприемники и прослушать информацию», — сообщили в администрации Орджоникидзевского района Перми.

Уточняется, что сигнал тревоги включат всего на три минуты с 10:40 до 10:43. Кроме стационарных громкоговорителей он раздастся из специальных автомобилей, которые будут ездить по городу.

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В Перми 6 марта проведут проверку систем оповещения. Горожан просят соблюдать спокойствие. «6 марта 2024 года будет проведена комплексная проверка готовности системы оповещения населения Пермского края с включением узлов сиренного и речевого оповещения. Просим жителей города, услышав звук сирен и речевое оповещение, соблюдать спокойствие, включить теле-, радиоприемники и прослушать информацию», — сообщили в администрации Орджоникидзевского района Перми. Уточняется, что сигнал тревоги включат всего на три минуты с 10:40 до 10:43. Кроме стационарных громкоговорителей он раздастся из специальных автомобилей, которые будут ездить по городу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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