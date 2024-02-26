Власти Перми попросили горожан не бояться сигнала «Тревога»

Систему оповещения проверят 6 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми 6 марта проведут проверку систем оповещения. Горожан просят соблюдать спокойствие.

«6 марта 2024 года будет проведена комплексная проверка готовности системы оповещения населения Пермского края с включением узлов сиренного и речевого оповещения. Просим жителей города, услышав звук сирен и речевое оповещение, соблюдать спокойствие, включить теле-, радиоприемники и прослушать информацию», — сообщили в администрации Орджоникидзевского района Перми.

Уточняется, что сигнал тревоги включат всего на три минуты с 10:40 до 10:43. Кроме стационарных громкоговорителей он раздастся из специальных автомобилей, которые будут ездить по городу.