После публикации URA.RU копейскому инвалиду предоставили квартиру

Квартира, которую выделили инвалиду, приспособлена для его нужд Фото: Илья Московец © URA.RU

После публикации URA.RU и вмешательства замгенпрокурора РФ в УрФО Сергея Зайцева инвалиду-колясочнику из Копейска (Челябинская область) предоставили квартиру. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе управления генпрокуратуры по УрФО.

«Женщина, являющаяся инвалидом-колясочником, проживала в квартире матери, расположенной на втором этаже многоквартирного жилого дома в Копейске. В связи с тем, что подъезд этого дома не оборудован пандусом, она в июне и декабре 2023 года обращалась в администрацию города с просьбой обеспечить ей возможность доступа в жилое помещение на кресле-коляске. Обращения были рассмотрены администрацией, однако обследование общего имущества в многоквартирном доме не проведено», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Женщина написала письмо в генпрокуратуру, о чем сообщало URA.RU. Инвалид жаловалась на то, что на протяжении нескольких месяцев не имеет возможности выйти из дома. После публикации была организована прокурорская проверка, и дано заключение о невозможности приспособления жилого помещения для нужд инвалида (уровень наклона и ширина лестничных маршей, а также ширина дверного проема не позволяют установить специальные технические устройства).

От заключения договора мены жилого помещения на аналогичное, но приспособленное для инвалида-колясочника, собственник квартиры отказалась. Вместе с тем, по требованию прокуратуры между мэрией Копейска и инвалидом заключено соглашение, в соответствии с которым заявительнице по договору коммерческого найма предоставлена однокомнатная квартира, приспособленная для нужд инвалидов.

В связи с несвоевременным принятием органом местного самоуправления мер к обследованию жилого помещения, занимаемого инвалидом, главе Копейска внесено представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, усилено взаимодействие структурных подразделений мэрии при рассмотрении обращений, поступающих от лиц с ограниченными возможностями здоровья. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.