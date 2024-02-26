В следственном управлении СКР по Челябинской области назначили временного руководителя. Согласно официальному сайту регионального ведомства, в статусе и. о. им будет руководить полковник юстиции Константин Правосудов.
«Полковник юстиции Правосудов Константин Владимирович — исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области», — говорится на сайте СКР по региону. В пресс-службе регионального управления агентству сообщили, что на официальном сайте размещена актуальная информация.
С момента отставки генерала-лейтенанта Петра Решетникова с должности главы регионального СКР в начале февраля, управление оставалось без руководителя. При этом доклады Бастрыкину предоставлял первый заместитель руководителя управления Ахмед Асхабов.
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.