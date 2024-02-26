В челябинском СК назначили временного руководителя. Скрин

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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет, следственное управление челябинской области
Исполняющим обязанности руководителя челябинского следкома стал Константин Правосудов Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

В следственном управлении СКР по Челябинской области назначили временного руководителя. Согласно официальному сайту регионального ведомства, в статусе и. о. им будет руководить полковник юстиции Константин Правосудов.

«Полковник юстиции Правосудов Константин Владимирович — исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области», — говорится на сайте СКР по региону. В пресс-службе регионального управления агентству сообщили, что на официальном сайте размещена актуальная информация.

С момента отставки генерала-лейтенанта Петра Решетникова с должности главы регионального СКР в начале февраля, управление оставалось без руководителя. При этом доклады Бастрыкину предоставлял первый заместитель руководителя управления Ахмед Асхабов.

И.о. руководителя СУ СКР по Челябинской области назначен Константин Правосудов
И.о. руководителя СУ СКР по Челябинской области назначен Константин Правосудов

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В следственном управлении СКР по Челябинской области назначили временного руководителя. Согласно официальному сайту регионального ведомства, в статусе и. о. им будет руководить полковник юстиции Константин Правосудов. «Полковник юстиции Правосудов Константин Владимирович — исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области», — говорится на сайте СКР по региону. В пресс-службе регионального управления агентству сообщили, что на официальном сайте размещена актуальная информация. С момента отставки генерала-лейтенанта Петра Решетникова с должности главы регионального СКР в начале февраля, управление оставалось без руководителя. При этом доклады Бастрыкину предоставлял первый заместитель руководителя управления Ахмед Асхабов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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