В челябинском СК назначили временного руководителя. Скрин

26 февраля 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

Исполняющим обязанности руководителя челябинского следкома стал Константин Правосудов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах В следственном управлении СКР по Челябинской области назначили временного руководителя. Согласно официальному сайту регионального ведомства, в статусе и. о. им будет руководить полковник юстиции Константин Правосудов. «Полковник юстиции Правосудов Константин Владимирович — исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области», — говорится на сайте СКР по региону. В пресс-службе регионального управления агентству сообщили, что на официальном сайте размещена актуальная информация. С момента отставки генерала-лейтенанта Петра Решетникова с должности главы регионального СКР в начале февраля, управление оставалось без руководителя. При этом доклады Бастрыкину предоставлял первый заместитель руководителя управления Ахмед Асхабов. И.о. руководителя СУ СКР по Челябинской области назначен Константин Правосудов Скрин: официальный сайт СУ СКР по Челябинской области

В следственном управлении СКР по Челябинской области назначили временного руководителя. Согласно официальному сайту регионального ведомства, в статусе и. о. им будет руководить полковник юстиции Константин Правосудов. «Полковник юстиции Правосудов Константин Владимирович — исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области», — говорится на сайте СКР по региону. В пресс-службе регионального управления агентству сообщили, что на официальном сайте размещена актуальная информация. С момента отставки генерала-лейтенанта Петра Решетникова с должности главы регионального СКР в начале февраля, управление оставалось без руководителя. При этом доклады Бастрыкину предоставлял первый заместитель руководителя управления Ахмед Асхабов.