26 февраля 2024

Пермячек зовут мыть полы и окна за зарплату в 160 тысяч рублей

В Пермском крае ищут горничных для работы на Крайнем Севере за 160 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Горничных обещают обеспечить жильем и питанием Фото:

Жительницам Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям горничных в поселке городского типа Диксон Красноярского края. Трудиться необходимо вахтовым методом. За 60 рабочих смен обещают заплатить 160 тысяч рублей. В обязанности входит уборка санузлов, а также мытье полов, мебели и окон.

«Для соискателей из Пермского края в компании ООО „Стройгазсервис“ открыты вакансии горничных. Расположение объекта — Красноярский край, поселок городского типа Диксон, нефтяной терминал „Порт Бухта Север“. Вахтовый метод работы. Уровень заработной платы за 60 смен — 160 тысяч рублей. Обязанности — санитарная обработка санузлов, а также мытье дверных блоков, стен, подоконников, оконных рам и стекол, мебели и напольных покрытий», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Работодатель обещает за свой счет обеспечить горничных жильем и питанием. Также сотрудницам оплатят проезд до места вахты, компенсируют стоимость медицинского осмотра и выдадут фирменную спецодежду. В числе требований указаны опыт работы на аналогичной должности, аккуратность, наличие медкнижки, а также отсутствие противопоказаний к работе на территориях Крайнего Севера.

Ранее URA.RU рассказывало, что дорожным рабочим из Пермского края предлагают трудоустроиться на строительный объект в Сызрани. Им обещают зарплату в 160 тысяч рублей.

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Жительницам Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям горничных в поселке городского типа Диксон Красноярского края. Трудиться необходимо вахтовым методом. За 60 рабочих смен обещают заплатить 160 тысяч рублей. В обязанности входит уборка санузлов, а также мытье полов, мебели и окон. «Для соискателей из Пермского края в компании ООО „Стройгазсервис“ открыты вакансии горничных. Расположение объекта — Красноярский край, поселок городского типа Диксон, нефтяной терминал „Порт Бухта Север“. Вахтовый метод работы. Уровень заработной платы за 60 смен — 160 тысяч рублей. Обязанности — санитарная обработка санузлов, а также мытье дверных блоков, стен, подоконников, оконных рам и стекол, мебели и напольных покрытий», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Работодатель обещает за свой счет обеспечить горничных жильем и питанием. Также сотрудницам оплатят проезд до места вахты, компенсируют стоимость медицинского осмотра и выдадут фирменную спецодежду. В числе требований указаны опыт работы на аналогичной должности, аккуратность, наличие медкнижки, а также отсутствие противопоказаний к работе на территориях Крайнего Севера. Ранее URA.RU рассказывало, что дорожным рабочим из Пермского края предлагают трудоустроиться на строительный объект в Сызрани. Им обещают зарплату в 160 тысяч рублей.
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