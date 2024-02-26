В Екатеринбурге появятся «умные отели» с виртуальными ключами от номера

27 февраля 2024 в 14:21 Размер текста - 17 +

Усовершенствованные отели должны привлечь больше туристов в Екатеринбург и повысить качество предлагаемых услуг Фото: Размик Закарян © URA.RU В 2024 году в Екатеринбурге появятся «умные отели» с виртуальными ключами, управлять которыми гости смогут с телефона. Об этом на заседании комиссии гордумы рассказал начальник департамента мэрии по потребительскому рынку и услугам Максим Чаплыгин. «В 2024 году планируется открытие мини-отелей с внедрением новейших технологий и инновационных систем для более комфортного и удобного отдыха в Екатеринбурге. Например, использование смарт-ключей, управляемых с телефонов», — поделился Чаплыгин. По словам чиновника, обновленные отели в Екатеринбурге появятся за счет перепрофилирования, а также реконструкции действующих средств размещения. Строительство новых отелей на территории города в 2024 году не планируется. Также Максим Чаплыгин рассказал, что в 2023 году 70% гостей посетили город с целью деловых поездок и 30% как туристы. Таким образом, основная часть предприятий гостиничного бизнеса может позиционировать себя как средство размещения для деловых людей, приезжающих в командировки. В прошлом году Екатеринбург посетили более 1,7 млн человек. Это почти на четверть (21%) больше, чем в 2022 году. Средняя продолжительность поездки составляет три дня, средний возраст туристов — 40 лет. На аренду номера гости столицы Урала в среднем тратят 6000 рублей в сутки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2024 году в Екатеринбурге появятся «умные отели» с виртуальными ключами, управлять которыми гости смогут с телефона. Об этом на заседании комиссии гордумы рассказал начальник департамента мэрии по потребительскому рынку и услугам Максим Чаплыгин. «В 2024 году планируется открытие мини-отелей с внедрением новейших технологий и инновационных систем для более комфортного и удобного отдыха в Екатеринбурге. Например, использование смарт-ключей, управляемых с телефонов», — поделился Чаплыгин. По словам чиновника, обновленные отели в Екатеринбурге появятся за счет перепрофилирования, а также реконструкции действующих средств размещения. Строительство новых отелей на территории города в 2024 году не планируется. Также Максим Чаплыгин рассказал, что в 2023 году 70% гостей посетили город с целью деловых поездок и 30% как туристы. Таким образом, основная часть предприятий гостиничного бизнеса может позиционировать себя как средство размещения для деловых людей, приезжающих в командировки. В прошлом году Екатеринбург посетили более 1,7 млн человек. Это почти на четверть (21%) больше, чем в 2022 году. Средняя продолжительность поездки составляет три дня, средний возраст туристов — 40 лет. На аренду номера гости столицы Урала в среднем тратят 6000 рублей в сутки.