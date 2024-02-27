Теневой мэр Перми заявил, что Путина России послал Господь Бог

Депутат гордумы Перми Плотников объявил предвыборную мобилизацию

27 февраля 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

Депутат Плотников призвал всех прийти на выборы президента Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутат пермской гордумы Владимир Плотников призвал депутатов и чиновников администрации 15—17 марта прийти на выборы президента. Он попросил коллег также мобилизовать всех своих знакомых, избирателей. Заявление Плотников, который считается теневым мэром Перми, сделал на заседании гордумы 27 февраля, трансляция которого проходила на сайте. Он отметил, что весь мир хочет развала России, но Бог послал нам Владимира Путина. «У нас в стране идет СВО. Весь западный мир желает развала России. Но Господь Бог послал нам президента Владимира Владимировича Путина. Если бы не он, то нашу страну просто разорвали бы на несколько карликовых государств. Поэтому прошу всех проявить гражданскую позицию и пригласить всех избирателей прийти на выборы», — отметил Владимир Плотников. Он призвал чиновников и депутатов позвать на выборы избирателей, родственников, друзей. Это необходимо, чтобы «показать всему миру наше единство». Выборы пройдут 15—17 марта.

Депутат пермской гордумы Владимир Плотников призвал депутатов и чиновников администрации 15—17 марта прийти на выборы президента. Он попросил коллег также мобилизовать всех своих знакомых, избирателей. Заявление Плотников, который считается теневым мэром Перми, сделал на заседании гордумы 27 февраля, трансляция которого проходила на сайте. Он отметил, что весь мир хочет развала России, но Бог послал нам Владимира Путина. «У нас в стране идет СВО. Весь западный мир желает развала России. Но Господь Бог послал нам президента Владимира Владимировича Путина. Если бы не он, то нашу страну просто разорвали бы на несколько карликовых государств. Поэтому прошу всех проявить гражданскую позицию и пригласить всех избирателей прийти на выборы», — отметил Владимир Плотников. Он призвал чиновников и депутатов позвать на выборы избирателей, родственников, друзей. Это необходимо, чтобы «показать всему миру наше единство». Выборы пройдут 15—17 марта.