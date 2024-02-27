В Челябинске сорвались торги по продаже недостроенного склада, изъятого у бизнесмена. Скрин

В Челябинске сорвался аукцион по продаже недостроя за 35 млн рублей

27 февраля 2024 в 18:42 Размер текста - 17 +

Стартовая цена лота — 34 млн 895 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске сорвались торги по продаже недостроенного склада на улице Валдайской, изъятого по суду у бизнесмена Рудольфа Бископа. На аукцион не было подано ни одной заявки, стартовая цена лота составляла 34 млн 895 тысяч рублей, сообщается на сайте мэрии. «Предметом аукциона является объект незавершенного строительства площадью 4 тысячи 687 квадратных метров, расположенный в Челябинске по улице Валдайской, дом 13 А. Начальная цена предмета аукциона — 34 млн 896 тысяч рублей. По окончании срока подачи заявок на участие в торгах не подана ни одна заявка», — сообщается на сайте. Площадь недостроя составляет 4 тысячи 686 квадратных метров. Согласно виду разрешенного использования, на участке планировалось завершить строительство склада. Недостроенное здание с момента последних торгов подешевело на 12 миллионов рублей. В июле 2023 года лот выставлялся за 46 млн 575 тысяч рублей. На данный момент стартовая цена недостроя была снижена до 35 миллионов рублей. Аукцион был назначен на 16 января 2024 года, но не состоялся по причине отсутствия заявок. Согласно виду разрешенного использования, на участке разрешается завершить строительство склада Фото: сайт администрации г. Челябинска

В Челябинске сорвались торги по продаже недостроенного склада на улице Валдайской, изъятого по суду у бизнесмена Рудольфа Бископа. На аукцион не было подано ни одной заявки, стартовая цена лота составляла 34 млн 895 тысяч рублей, сообщается на сайте мэрии. «Предметом аукциона является объект незавершенного строительства площадью 4 тысячи 687 квадратных метров, расположенный в Челябинске по улице Валдайской, дом 13 А. Начальная цена предмета аукциона — 34 млн 896 тысяч рублей. По окончании срока подачи заявок на участие в торгах не подана ни одна заявка», — сообщается на сайте. Площадь недостроя составляет 4 тысячи 686 квадратных метров. Согласно виду разрешенного использования, на участке планировалось завершить строительство склада. Недостроенное здание с момента последних торгов подешевело на 12 миллионов рублей. В июле 2023 года лот выставлялся за 46 млн 575 тысяч рублей. На данный момент стартовая цена недостроя была снижена до 35 миллионов рублей. Аукцион был назначен на 16 января 2024 года, но не состоялся по причине отсутствия заявок.