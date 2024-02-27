В ХМАО силовики устроят облаву на водителей на «трассе смерти»

В ХМАО ГАИ устроит облаву на пьяных водителей на автодороге федерального значения «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск». Об этом сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Югры».
«На автодороге федерального значения „Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск“ сотрудники отдельного батальона ДПС окружной Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет управления транспортными средствами с признаками опьянения», — сообщает Госавтоинспекция Югры. Проверка пройдет 29 февраля 2024 года.
Сотрудники проверят всех автовладельцев на трассе. Также полицейские напомнят водителям об ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО пять человек пострадали во время аварии на «трассе смерти». На автодороге столкнулись два транспортных средства.
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