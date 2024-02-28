«Черкизово» из Москвы в Челябинской области построит общежития за 273 миллиона

«Черкизово» инвестирует в возведение общежитий 273 млн рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Кунашакском районе (Челябинская область) холдинг «Черкизово» из Москвы построит сотрудникам общежития за 273 миллиона рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании, стройка должна завершиться к июню.

«В поселке Муслюмово, рядом с мясоперерабатывающим предприятием, строим общежития для персонала. Работы планируется завершить к июню 2024 года. Сумма вложений в проект составляет 273 млн рублей», — заявили URA.RU в «Черкизово».

В двух зданиях, каждое площадью по 1,1 тысячи квадратных метров, будут круглогодично проживать 200 человек. Работодатель создаст в общежитиях все условия для комфортного пребывания. Проектом предусмотрены прачечная со стиральными и сушильными машинами, столовая, кухня с мебелью и техникой: плитами и холодильниками. Сотрудников разместят в комнатах на четыре человека, снабдят постельным бельем и другими бытовыми предметами. Также в зданиях обустроят по две гостевых комнаты. Об успехе подобного подхода работодателей к привлечению кадров директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков рассказал URA.RU на Форуме труда.

Группа «Черкизово» продолжает социальную программу на своих предприятиях в регионе. В течение 2023 года зарплата персонала выросла в среднем на 30% для рабочих профессий. Продолжаются вложения в модернизацию и расширение производства мяса птицы, строительство новых очистных сооружений. Общие инвестиции «Черкизово» в области в 2023—2024 годах превысят 3,5 млрд рублей.

Холдинг приобрел активы на торгах банка «Траст». Финорганизация продавала имущество бывшей «Здоровой фермы». Входящий в состав группы компаний АПК «Михайловский» купил птицеводческий комплекс в декабре 2022 года.