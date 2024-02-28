Авиакомпания «Россия» начнет доставлять екатеринбуржцев в аэропорт «Внуково». Скрин

28 февраля 2024 в 17:59 Размер текста - 17 +

Авиарейсы из Екатеринбурга во «Внуково» будут летать ежедневно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Летом из Екатеринбурга появятся прямые авиарейсы компании «Россия» (входит в состав группы «Аэрофлот») в московский аэропорт «Внуково». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиакомпании. «Аэрофлот открывает продажу билетов на регулярные рейсы из аэропорта „Внуково“ в Екатеринбург и Уфу. Полеты будут выполняться авиакомпанией „Россия“», — говорится в сообщении. Также известно, что рейсы появятся только с 2 июня и будут осуществляться на самолетах Superjet 100. Ранее агентство сообщало, что из Екатеринбурга появятся прямые авиарейсы в Махачкалу. Первый вылет в столицу Дагестана состоится 29 апреля.

Летом из Екатеринбурга появятся прямые авиарейсы компании «Россия» (входит в состав группы «Аэрофлот») в московский аэропорт «Внуково». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиакомпании. «Аэрофлот открывает продажу билетов на регулярные рейсы из аэропорта „Внуково“ в Екатеринбург и Уфу. Полеты будут выполняться авиакомпанией „Россия“», — говорится в сообщении. Также известно, что рейсы появятся только с 2 июня и будут осуществляться на самолетах Superjet 100. Ранее агентство сообщало, что из Екатеринбурга появятся прямые авиарейсы в Махачкалу. Первый вылет в столицу Дагестана состоится 29 апреля.