Авиакомпания «Россия» начнет доставлять екатеринбуржцев в аэропорт «Внуково». Скрин

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Авиарейсы из Екатеринбурга во «Внуково» будут летать ежедневно Фото:

Летом из Екатеринбурга появятся прямые авиарейсы компании «Россия» (входит в состав группы «Аэрофлот») в московский аэропорт «Внуково». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиакомпании.

«Аэрофлот открывает продажу билетов на регулярные рейсы из аэропорта „Внуково“ в Екатеринбург и Уфу. Полеты будут выполняться авиакомпанией „Россия“», — говорится в сообщении. Также известно, что рейсы появятся только с 2 июня и будут осуществляться на самолетах Superjet 100.

Ранее агентство сообщало, что из Екатеринбурга появятся прямые авиарейсы в Махачкалу. Первый вылет в столицу Дагестана состоится 29 апреля.

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Летом из Екатеринбурга появятся прямые авиарейсы компании «Россия» (входит в состав группы «Аэрофлот») в московский аэропорт «Внуково». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиакомпании. «Аэрофлот открывает продажу билетов на регулярные рейсы из аэропорта „Внуково“ в Екатеринбург и Уфу. Полеты будут выполняться авиакомпанией „Россия“», — говорится в сообщении. Также известно, что рейсы появятся только с 2 июня и будут осуществляться на самолетах Superjet 100. Ранее агентство сообщало, что из Екатеринбурга появятся прямые авиарейсы в Махачкалу. Первый вылет в столицу Дагестана состоится 29 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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