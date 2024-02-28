В Сургуте появились новые фигуранты в коррупционном скандале в дорожной дирекции

Подозреваемые действовали не менее года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В уголовном деле о коррупции в дорожно-транспортной дирекции властей Сургута появились новые фигуранты. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.

«Изначально в деле было два фигуранта — главный юрист транспортной дирекции Светлана Бахова и посредник. Но позже следователи установили, что посредников было несколько. Причем у каждого из них был прайс на незаконные услуги», — сообщил собеседник.

Известно, что подозреваемые действовали не менее года. За деньги предприниматель мог сохранить магазин, который по решению суда нужно было снести. Продлить аренду или расширить помещение. За уточнением информации журналист агентства обратился в следственное управление СК РФ по ХМАО. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники ОБЭП провели обыски в дорожной дирекции Сургута. Главного юриста ведомства заподозрили в получение взятки.