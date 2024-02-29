Путин: леса в России растут быстрее, чем вырубаются. Видео

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Екатеринбургское лесничество во время подготовки к летнему пожароопасному сезону. Екатеринбург, деревья, лес, древесина, вырубка леса, лесозаготовка, срубленные деревья, вырубка деревьев, обработка древесины
Россия достигла отличных результатов в области посадки новых деревьев, заявил Владимир Путин Фото:
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Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

В России леса восстанавливаются быстрее, чем их вырубают. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

«Начиная с 2021 года в России восстанавливается лесов больше, чем вырубается», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Глава государства выразил благодарность волонтерам, школьникам, студентам и всем гражданам за участие в посадке деревьев и экологических акциях.

Благодаря этим усилиям страна достигла положительного результата. Также Владимир Путин отметил поддержку от представителей бизнеса. Российские власти будут продолжать восстановление лесов в парках и других местах, включая города и промышленные зоны, заключил президент.

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В России леса восстанавливаются быстрее, чем их вырубают. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. «Начиная с 2021 года в России восстанавливается лесов больше, чем вырубается», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Глава государства выразил благодарность волонтерам, школьникам, студентам и всем гражданам за участие в посадке деревьев и экологических акциях. Благодаря этим усилиям страна достигла положительного результата. Также Владимир Путин отметил поддержку от представителей бизнеса. Российские власти будут продолжать восстановление лесов в парках и других местах, включая города и промышленные зоны, заключил президент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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