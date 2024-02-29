В России леса восстанавливаются быстрее, чем их вырубают. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
«Начиная с 2021 года в России восстанавливается лесов больше, чем вырубается», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Глава государства выразил благодарность волонтерам, школьникам, студентам и всем гражданам за участие в посадке деревьев и экологических акциях.
Благодаря этим усилиям страна достигла положительного результата. Также Владимир Путин отметил поддержку от представителей бизнеса. Российские власти будут продолжать восстановление лесов в парках и других местах, включая города и промышленные зоны, заключил президент.
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