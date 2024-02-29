Природа Экология Путин: леса в России растут быстрее, чем вырубаются. Видео 29 февраля 2024 в 16:04 Размер текста - 17 + Россия достигла отличных результатов в области посадки новых деревьев, заявил Владимир Путин Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 В России леса восстанавливаются быстрее, чем их вырубают. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. «Начиная с 2021 года в России восстанавливается лесов больше, чем вырубается», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Глава государства выразил благодарность волонтерам, школьникам, студентам и всем гражданам за участие в посадке деревьев и экологических акциях. Благодаря этим усилиям страна достигла положительного результата. Также Владимир Путин отметил поддержку от представителей бизнеса. Российские власти будут продолжать восстановление лесов в парках и других местах, включая города и промышленные зоны, заключил президент. В России леса восстанавливаются быстрее, чем их вырубают. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. «Начиная с 2021 года в России восстанавливается лесов больше, чем вырубается», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Глава государства выразил благодарность волонтерам, школьникам, студентам и всем гражданам за участие в посадке деревьев и экологических акциях. Благодаря этим усилиям страна достигла положительного результата. Также Владимир Путин отметил поддержку от представителей бизнеса. Российские власти будут продолжать восстановление лесов в парках и других местах, включая города и промышленные зоны, заключил президент. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям