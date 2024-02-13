Власти Перми начали прием сообщений о пьяных водителях за деньги

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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, машина, автомобилист, водитель, водительские права, вождение, руки
Если пьяного водителя поймают, то сообщившему о нем заплатят 5000 рублей Фото:

В Перми начали принимать заявления от горожан, которые могут получить 5000 рублей за сообщение о пьяном водителе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края.

«Министерством принят приказ, согласно которому пермяки смогут получить 5000 рублей за сообщение о пьяном водителе. Для этого нужно сообщить данные о нарушителе в полицию. Затем в течение 45 дней написать заявление о своем сообщении и лично принести его в минтербез», — рассказали в министерстве.

Отмечается, что заявление должно быть оформлено по образцу. Оно должно содержать полную информацию о том куда, когда и о чем сообщал пермяк про пьяного водителя. Также там должны быть указаны реквизиты счета для перечисления денег. К заявлению необходимо приложить копию паспорта. В министерстве подчеркивают, что вознаграждение будет выплачено только в том случае, если сообщение о нарушителе помогло его задержать и привлечь к ответственности.

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В Перми начали принимать заявления от горожан, которые могут получить 5000 рублей за сообщение о пьяном водителе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края. «Министерством принят приказ, согласно которому пермяки смогут получить 5000 рублей за сообщение о пьяном водителе. Для этого нужно сообщить данные о нарушителе в полицию. Затем в течение 45 дней написать заявление о своем сообщении и лично принести его в минтербез», — рассказали в министерстве. Отмечается, что заявление должно быть оформлено по образцу. Оно должно содержать полную информацию о том куда, когда и о чем сообщал пермяк про пьяного водителя. Также там должны быть указаны реквизиты счета для перечисления денег. К заявлению необходимо приложить копию паспорта. В министерстве подчеркивают, что вознаграждение будет выплачено только в том случае, если сообщение о нарушителе помогло его задержать и привлечь к ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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