Власти Перми начали прием сообщений о пьяных водителях за деньги

Если пьяного водителя поймают, то сообщившему о нем заплатят 5000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми начали принимать заявления от горожан, которые могут получить 5000 рублей за сообщение о пьяном водителе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края.

«Министерством принят приказ, согласно которому пермяки смогут получить 5000 рублей за сообщение о пьяном водителе. Для этого нужно сообщить данные о нарушителе в полицию. Затем в течение 45 дней написать заявление о своем сообщении и лично принести его в минтербез», — рассказали в министерстве.

Отмечается, что заявление должно быть оформлено по образцу. Оно должно содержать полную информацию о том куда, когда и о чем сообщал пермяк про пьяного водителя. Также там должны быть указаны реквизиты счета для перечисления денег. К заявлению необходимо приложить копию паспорта. В министерстве подчеркивают, что вознаграждение будет выплачено только в том случае, если сообщение о нарушителе помогло его задержать и привлечь к ответственности.