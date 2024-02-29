Новый бассейн в Перми получил разрешение на ввод в эксплуатацию

В ближайшее время бассейн откроется Фото: Илья Московец © URA.RU

Новый бассейн по ул. Гашкова в Перми получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом в своем telegram-канале рассказал градоначальник Эдуард Соснин.

«Хочу поделиться радостью. Региональное министерство по управлению имуществом сегодня выдало долгожданный документ о том, что бассейн по улице Гашкова, 20а можно вводить в эксплуатацию», — написал у себя Соснин.

Он также сообщил, что точная дата открытия пока неизвестна. Впереди еще несколько процедурных вопросов. Ранее URA.RU сообщало, что сроки строительства бассейна откладывались из-за удорожания строительных материалов.