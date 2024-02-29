Новый бассейн в Перми получил разрешение на ввод в эксплуатацию

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Открытие Дворца водных видов спорта после реконструкции. Первоуральск, дворец водных видов спорта, бассейн
В ближайшее время бассейн откроется Фото:

Новый бассейн по ул. Гашкова в Перми получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом в своем telegram-канале рассказал градоначальник Эдуард Соснин.

«Хочу поделиться радостью. Региональное министерство по управлению имуществом сегодня выдало долгожданный документ о том, что бассейн по улице Гашкова, 20а можно вводить в эксплуатацию», — написал у себя Соснин.

Он также сообщил, что точная дата открытия пока неизвестна. Впереди еще несколько процедурных вопросов. Ранее URA.RU сообщало, что сроки строительства бассейна откладывались из-за удорожания строительных материалов.

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Новый бассейн по ул. Гашкова в Перми получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом в своем telegram-канале рассказал градоначальник Эдуард Соснин. «Хочу поделиться радостью. Региональное министерство по управлению имуществом сегодня выдало долгожданный документ о том, что бассейн по улице Гашкова, 20а можно вводить в эксплуатацию», — написал у себя Соснин. Он также сообщил, что точная дата открытия пока неизвестна. Впереди еще несколько процедурных вопросов. Ранее URA.RU сообщало, что сроки строительства бассейна откладывались из-за удорожания строительных материалов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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