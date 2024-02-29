В Ассоциации банков РФ допустили новые лишения лицензии: что делать вкладчикам

Глава правления Ассоциации российских банков: массовых отзывов лицензий не будет

01 марта 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Отзывов лицензий у банков в РФ не было больше года, отметил Олег Скворцов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В России после отзыва лицензий у банков QIWI и «Гефест» возможны новые подобные решения Центробанка. Однако ситуация не будет массовой, заявил URA.RU председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов. Новость по теме Облигации QIWI ждет дефолт «Больше года не было лишения лицензий у банков. Говорить, что сейчас поднялась новая волна, наверное, не очень корректно, но за прошедшее время у регулятора могли накопиться определенные претензии к отдельным банкам. Прежде всего в плане нарушений закона ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма). Плюс, у некоторых банков их бизнес-модель оказалась неэффективной. Наверное, какие-то отзывы лицензий еще могут быть, но навряд ли стоит ждать массовых или каких-то специальных компаний по отзыву», — объяснил Олег Скворцов. Чтобы не оказаться среди клиентов кредитных организаций с отозванной лицензией, председатель правления Ассоциации российских банков посоветовал проверять отчетность этих структур. «Если говорить про клиентов банков, то совет здесь простой, так как кредитные организации возобновили публикацию отчетности, то с можно с ней ознакомиться. Посмотреть, какая динамика была за последний год, уменьшаются ли активы, что происходит с прибылью. Однако, стоит отметить, что если у банка есть убытки, это не значит, что он плохой. Потому что некоторые организации могут находиться, например, в стадии изменения собственников, в, так называемой, плановой убыточности, инвестиций, когда они запускают новую бизнес-модель, и ЦБ, как правило, согласовывает такие вещи. Также нужно посмотреть, выдает ли банк кредиты, есть ли активности, инновации с точки зрения, например, улучшения работы мобильного приложения, и так далее. Когда банк во что-то вкладывается, что-то развивает, — это уже фактор позитивный. Нужно погрузиться и понять ситуацию. Знать больше о банке, где вы держите свои деньги — это нормально», — отметил Скворцов. В беседе с URA.RU экономист, эксперт в области финансов и кредитования, автор более тысячи публикаций по экономике, финансовым рынкам и повышению прозрачности экономики России, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода согласился, что россиянам стоит интересоваться финансовыми результатами деятельности банков и качеством их кредитных портфелей. «В России сегодня действуют 324 коммерческих банка. Это очень много, даже для страны такого масштаба. На фоне очередного витка геоэкономического обострения розничным клиентам было бы разумнее выбирать самые крупные государственные и частные банки. Банковская система в России успешно состоялась, она понятна и прозрачна, очень эффективна, у нее завидная стрессоустойчивость. Отзывы двух лицензий — это единичный случай. Однако не помешает вкладчикам интересоваться финансовыми результатами деятельности банков и качеством их кредитных портфелей», — подчеркнул он. Центральный Банк России отозвал 21 февраля лицензию у банка QIWI. По данным ЦБ, организация систематически нарушала законодательство по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Также проводились расчеты между физическими лицами и теневым бизнесом, в том числе на криптообменники и нелегальные онлайн-казино. В Агентстве по страхованию вкладов заявили, что выплаты вкладчикам банка QIWI начались 29 февраля. 28 февраля Центробанк отозвал лицензию у коммерческого банка «Гефест». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России после отзыва лицензий у банков QIWI и «Гефест» возможны новые подобные решения Центробанка. Однако ситуация не будет массовой, заявил URA.RU председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов. «Больше года не было лишения лицензий у банков. Говорить, что сейчас поднялась новая волна, наверное, не очень корректно, но за прошедшее время у регулятора могли накопиться определенные претензии к отдельным банкам. Прежде всего в плане нарушений закона ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма). Плюс, у некоторых банков их бизнес-модель оказалась неэффективной. Наверное, какие-то отзывы лицензий еще могут быть, но навряд ли стоит ждать массовых или каких-то специальных компаний по отзыву», — объяснил Олег Скворцов. Чтобы не оказаться среди клиентов кредитных организаций с отозванной лицензией, председатель правления Ассоциации российских банков посоветовал проверять отчетность этих структур. «Если говорить про клиентов банков, то совет здесь простой, так как кредитные организации возобновили публикацию отчетности, то с можно с ней ознакомиться. Посмотреть, какая динамика была за последний год, уменьшаются ли активы, что происходит с прибылью. Однако, стоит отметить, что если у банка есть убытки, это не значит, что он плохой. Потому что некоторые организации могут находиться, например, в стадии изменения собственников, в, так называемой, плановой убыточности, инвестиций, когда они запускают новую бизнес-модель, и ЦБ, как правило, согласовывает такие вещи. Также нужно посмотреть, выдает ли банк кредиты, есть ли активности, инновации с точки зрения, например, улучшения работы мобильного приложения, и так далее. Когда банк во что-то вкладывается, что-то развивает, — это уже фактор позитивный. Нужно погрузиться и понять ситуацию. Знать больше о банке, где вы держите свои деньги — это нормально», — отметил Скворцов. В беседе с URA.RU экономист, эксперт в области финансов и кредитования, автор более тысячи публикаций по экономике, финансовым рынкам и повышению прозрачности экономики России, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода согласился, что россиянам стоит интересоваться финансовыми результатами деятельности банков и качеством их кредитных портфелей. «В России сегодня действуют 324 коммерческих банка. Это очень много, даже для страны такого масштаба. На фоне очередного витка геоэкономического обострения розничным клиентам было бы разумнее выбирать самые крупные государственные и частные банки. Банковская система в России успешно состоялась, она понятна и прозрачна, очень эффективна, у нее завидная стрессоустойчивость. Отзывы двух лицензий — это единичный случай. Однако не помешает вкладчикам интересоваться финансовыми результатами деятельности банков и качеством их кредитных портфелей», — подчеркнул он. Центральный Банк России отозвал 21 февраля лицензию у банка QIWI. По данным ЦБ, организация систематически нарушала законодательство по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Также проводились расчеты между физическими лицами и теневым бизнесом, в том числе на криптообменники и нелегальные онлайн-казино. В Агентстве по страхованию вкладов заявили, что выплаты вкладчикам банка QIWI начались 29 февраля. 28 февраля Центробанк отозвал лицензию у коммерческого банка «Гефест».