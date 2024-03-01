Зачем власти расширили территории опережающего развития

Расширение территорий опережающего развития ускорило проекты на Дальнем Востоке

01 марта 2024 в 15:37 Размер текста - 17 +

Мишустин, расширяя территории опережающего развития, создает условия для притока инвестиций на Дальний Восток Фото: Георгий Бергал © URA.RU Инвесторы оценили преимущества территорий опережающего развития, власти готовы их расширять, ускоряя тем самым реализацию инвестпроектов. Об этом URA.RU рассказали в Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ). Премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский» и «Бурятия», соответствующее постановление правительства опубликовано 1 марта. «Инвесторы, пользуясь преимуществами префрежима (поддержки высокотехнологичных производств — прим. URA.RU) территорий опережающего развития, уже в 2024 году смогут приступить к реализации проектов. Это стало возможным после заключения КРДВ соглашений с «Фининвест» и «Приморье СпортОтельИнвест» во время Восточного экономического форума в 2023 году, по результатам которого была проведена работа с Правительством РФ по расширению границ ТОР «Михайловский», — рассказала заместитель директора по функционированию территорий опережающего развития ООО КРДВ Приморье Мария Желдак. ТОР «Михайловский» прирос площадью более 822 гектар и привлек 23 млрд рублей инвестиций. Там будут построены логистический центр в Артеме и горнолыжный курорт в Арсеньеве. В расширяющийся ТОР «Бурятия» инвесторы готовы вложить 19 млрд рублей, чтобы построить жилье в Улан-Удэ по программе «Дальневосточный квартал». Территории опережающего развития на Дальнем Востоке позволяют инвесторам пользоваться налоговыми преимуществами, льготным кредитованием и получать субсидии на развитие. Ранее URA.RU рассказывали, что такой опыт может быть масштабирован на всю территорию России. Открытый диалог с бизнесом помогает привлекать инвестиции и создавать новые рабочие места в ранее депрессивных местностях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Инвесторы оценили преимущества территорий опережающего развития, власти готовы их расширять, ускоряя тем самым реализацию инвестпроектов. Об этом URA.RU рассказали в Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ). Премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский» и «Бурятия», соответствующее постановление правительства опубликовано 1 марта. «Инвесторы, пользуясь преимуществами префрежима (поддержки высокотехнологичных производств — прим. URA.RU) территорий опережающего развития, уже в 2024 году смогут приступить к реализации проектов. Это стало возможным после заключения КРДВ соглашений с «Фининвест» и «Приморье СпортОтельИнвест» во время Восточного экономического форума в 2023 году, по результатам которого была проведена работа с Правительством РФ по расширению границ ТОР «Михайловский», — рассказала заместитель директора по функционированию территорий опережающего развития ООО КРДВ Приморье Мария Желдак. ТОР «Михайловский» прирос площадью более 822 гектар и привлек 23 млрд рублей инвестиций. Там будут построены логистический центр в Артеме и горнолыжный курорт в Арсеньеве. В расширяющийся ТОР «Бурятия» инвесторы готовы вложить 19 млрд рублей, чтобы построить жилье в Улан-Удэ по программе «Дальневосточный квартал». Территории опережающего развития на Дальнем Востоке позволяют инвесторам пользоваться налоговыми преимуществами, льготным кредитованием и получать субсидии на развитие. Ранее URA.RU рассказывали, что такой опыт может быть масштабирован на всю территорию России. Открытый диалог с бизнесом помогает привлекать инвестиции и создавать новые рабочие места в ранее депрессивных местностях.