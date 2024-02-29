29 февраля 2024

Пенсионеры из поселка в ХМАО боятся обвала снега с крыши. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега с крыш. Ханты-Мансийск, крыша, снег
Пенсионеры и инвалиды находятся в опасности из-за угрозы схода снега с крыши (архивное фото) Фото:

Жители дома №45 по улице Крымской в поселке Приобье (Октябрьский район ХМАО) находятся в постоянной опасности из-за огромной глыбы снега свисающей прямо над входом в подъезд. По словам неравнодушной югорчанки, разместившей видеозапись в одном из чатов Нягани, в аварийном доме проживают пенсионеры и инвалиды.

«Поселок Приобье, Крымская 45. Расселение в 2028 году. То есть им еще четыре года жить в таком положении, боясь, что на них упадет снег с крыши при выходе», — говорит девушка на видеозаписи. По ее словам, дом является общежитием, а проживают там преимущественно пенсионеры и инвалиды.

В администрации управляющей компании дома «Гарант-Приобье» URA.RU не ответили, а в диспетчерской службе от комментариев отказались. Также журналист агентства обратился за комментарием в мэрию поселка. Ответ ожидается

Ранее URA.RU писало о том, что в Нягани (ХМАО) обрушились балконы деревянного аварийного двухэтажного дома по улице Интернациональной, 79. Происшествие случилось из-за большой снеговой нагрузки

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Жители дома №45 по улице Крымской в поселке Приобье (Октябрьский район ХМАО) находятся в постоянной опасности из-за огромной глыбы снега свисающей прямо над входом в подъезд. По словам неравнодушной югорчанки, разместившей видеозапись в одном из чатов Нягани, в аварийном доме проживают пенсионеры и инвалиды. «Поселок Приобье, Крымская 45. Расселение в 2028 году. То есть им еще четыре года жить в таком положении, боясь, что на них упадет снег с крыши при выходе», — говорит девушка на видеозаписи. По ее словам, дом является общежитием, а проживают там преимущественно пенсионеры и инвалиды. В администрации управляющей компании дома «Гарант-Приобье» URA.RU не ответили, а в диспетчерской службе от комментариев отказались. Также журналист агентства обратился за комментарием в мэрию поселка. Ответ ожидается Ранее URA.RU писало о том, что в Нягани (ХМАО) обрушились балконы деревянного аварийного двухэтажного дома по улице Интернациональной, 79. Происшествие случилось из-за большой снеговой нагрузки
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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