В Тарко-Сале (ЯНАО) проходит заседание комитета Заксобрания по госустройству, местному самоуправлению по общественным отношениям ЯНАО и комитета областной Думы Тюмени по государственному устройству и местному самоуправлению. Об этом рассказал спикер окружного Законодательного собрания Сергей Ямкин.
«Стороны планируют обсудить и принять необходимые решения, связанные с деятельностью НКО, играющих существенную роль в развитии общественных отношений субъектов», — сообщил в своем telegram-канале Ямкин. Совместная встреча поможет выстроить деловые связи между властями и некоммерческими организациями.
Ямкин отметил, что НКО формируют партнерство и обратную связь между властями и гражданским обществом, а заседание поспособствует внедрению новых мер в данном секторе. «Совместное заседание — уникальная площадка для обмена практиками, опытом по внедрению новых мер поддержки и законотворческой деятельности при формировании правового контура третьего сектора», — подчеркнул председатель Заксобрания ЯНАО.
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