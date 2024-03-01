Парламентарии ЯНАО и Тюмени провели совместное заседание. Фото

01 марта 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

Встреча комитетов прошла В Тарко-Сале (ЯНАО) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тарко-Сале (ЯНАО) проходит заседание комитета Заксобрания по госустройству, местному самоуправлению по общественным отношениям ЯНАО и комитета областной Думы Тюмени по государственному устройству и местному самоуправлению. Об этом рассказал спикер окружного Законодательного собрания Сергей Ямкин. «Стороны планируют обсудить и принять необходимые решения, связанные с деятельностью НКО, играющих существенную роль в развитии общественных отношений субъектов», — сообщил в своем telegram-канале Ямкин. Совместная встреча поможет выстроить деловые связи между властями и некоммерческими организациями. Ямкин отметил, что НКО формируют партнерство и обратную связь между властями и гражданским обществом, а заседание поспособствует внедрению новых мер в данном секторе. «Совместное заседание — уникальная площадка для обмена практиками, опытом по внедрению новых мер поддержки и законотворческой деятельности при формировании правового контура третьего сектора», — подчеркнул председатель Заксобрания ЯНАО. Заседание профильных парламентских Комитетов двух субъектов УрФО Фото: telegram-канал Сергея Ямкина

В Тарко-Сале (ЯНАО) проходит заседание комитета Заксобрания по госустройству, местному самоуправлению по общественным отношениям ЯНАО и комитета областной Думы Тюмени по государственному устройству и местному самоуправлению. Об этом рассказал спикер окружного Законодательного собрания Сергей Ямкин. «Стороны планируют обсудить и принять необходимые решения, связанные с деятельностью НКО, играющих существенную роль в развитии общественных отношений субъектов», — сообщил в своем telegram-канале Ямкин. Совместная встреча поможет выстроить деловые связи между властями и некоммерческими организациями. Ямкин отметил, что НКО формируют партнерство и обратную связь между властями и гражданским обществом, а заседание поспособствует внедрению новых мер в данном секторе. «Совместное заседание — уникальная площадка для обмена практиками, опытом по внедрению новых мер поддержки и законотворческой деятельности при формировании правового контура третьего сектора», — подчеркнул председатель Заксобрания ЯНАО.