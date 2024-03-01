Парламентарии ЯНАО и Тюмени провели совместное заседание. Фото

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Заседание городской думы. Курган, депутат, телефон, чиновник, интернет, звонок, заседание глав
Встреча комитетов прошла В Тарко-Сале (ЯНАО) Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) проходит заседание комитета Заксобрания по госустройству, местному самоуправлению по общественным отношениям ЯНАО и комитета областной Думы Тюмени по государственному устройству и местному самоуправлению. Об этом рассказал спикер окружного Законодательного собрания Сергей Ямкин.

«Стороны планируют обсудить и принять необходимые решения, связанные с деятельностью НКО, играющих существенную роль в развитии общественных отношений субъектов», — сообщил в своем telegram-канале Ямкин. Совместная встреча поможет выстроить деловые связи между властями и некоммерческими организациями.

Ямкин отметил, что НКО формируют партнерство и обратную связь между властями и гражданским обществом, а заседание поспособствует внедрению новых мер в данном секторе. «Совместное заседание — уникальная площадка для обмена практиками, опытом по внедрению новых мер поддержки и законотворческой деятельности при формировании правового контура третьего сектора», — подчеркнул председатель Заксобрания ЯНАО.

Заседание профильных парламентских Комитетов двух субъектов УрФО
Заседание профильных парламентских Комитетов двух субъектов УрФО
Фото:

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В Тарко-Сале (ЯНАО) проходит заседание комитета Заксобрания по госустройству, местному самоуправлению по общественным отношениям ЯНАО и комитета областной Думы Тюмени по государственному устройству и местному самоуправлению. Об этом рассказал спикер окружного Законодательного собрания Сергей Ямкин. «Стороны планируют обсудить и принять необходимые решения, связанные с деятельностью НКО, играющих существенную роль в развитии общественных отношений субъектов», — сообщил в своем telegram-канале Ямкин. Совместная встреча поможет выстроить деловые связи между властями и некоммерческими организациями. Ямкин отметил, что НКО формируют партнерство и обратную связь между властями и гражданским обществом, а заседание поспособствует внедрению новых мер в данном секторе. «Совместное заседание — уникальная площадка для обмена практиками, опытом по внедрению новых мер поддержки и законотворческой деятельности при формировании правового контура третьего сектора», — подчеркнул председатель Заксобрания ЯНАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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