Корпус пермского лицея передадут школе с углубленным английским

02 марта 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

Школа не справляется с наплывом учеников, поэтому им отдают учебный корпус (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Департамент образования Перми принял решение передать корпус лицея №10 в управление школе с углубленным изучением иностранных языков №77. Об этом рассказали родители учеников лицея. «С 1 сентября 2024 года обучение лицеистов будет проходить в первом корпусе учебного заведения по улице Серебристой, 8, в Мотовилихинском районе. По желанию школьники могут перевестись в 77 школу», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на родителей. В департаменте изданию подтвердили информацию, отметив, что единственное здание школы не справляется с нагрузкой из-за количества обучающихся, а имущественный комплекс лицея из двух зданий расположен в Мотовилихихе. Размещение учеников будет проводиться поэтапно и начнется с 1 сентября.

Департамент образования Перми принял решение передать корпус лицея №10 в управление школе с углубленным изучением иностранных языков №77. Об этом рассказали родители учеников лицея. «С 1 сентября 2024 года обучение лицеистов будет проходить в первом корпусе учебного заведения по улице Серебристой, 8, в Мотовилихинском районе. По желанию школьники могут перевестись в 77 школу», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на родителей. В департаменте изданию подтвердили информацию, отметив, что единственное здание школы не справляется с нагрузкой из-за количества обучающихся, а имущественный комплекс лицея из двух зданий расположен в Мотовилихихе. Размещение учеников будет проводиться поэтапно и начнется с 1 сентября.