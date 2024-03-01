01 марта 2024

Корпус пермского лицея передадут школе с углубленным английским

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День знаний, открытие лицея N 10. Мкр Погоды. Пермь, школьный класс, школа, парты, современный класс
Школа не справляется с наплывом учеников, поэтому им отдают учебный корпус (архивное фото) Фото:

Департамент образования Перми принял решение передать корпус лицея №10 в управление школе с углубленным изучением иностранных языков №77. Об этом рассказали родители учеников лицея.

«С 1 сентября 2024 года обучение лицеистов будет проходить в первом корпусе учебного заведения по улице Серебристой, 8, в Мотовилихинском районе. По желанию школьники могут перевестись в 77 школу», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на родителей.

В департаменте изданию подтвердили информацию, отметив, что единственное здание школы не справляется с нагрузкой из-за количества обучающихся, а имущественный комплекс лицея из двух зданий расположен в Мотовилихихе. Размещение учеников будет проводиться поэтапно и начнется с 1 сентября.

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Департамент образования Перми принял решение передать корпус лицея №10 в управление школе с углубленным изучением иностранных языков №77. Об этом рассказали родители учеников лицея. «С 1 сентября 2024 года обучение лицеистов будет проходить в первом корпусе учебного заведения по улице Серебристой, 8, в Мотовилихинском районе. По желанию школьники могут перевестись в 77 школу», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на родителей. В департаменте изданию подтвердили информацию, отметив, что единственное здание школы не справляется с нагрузкой из-за количества обучающихся, а имущественный комплекс лицея из двух зданий расположен в Мотовилихихе. Размещение учеников будет проводиться поэтапно и начнется с 1 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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