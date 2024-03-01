Корпус пермского лицея передадут школе с углубленным английским

Департамент образования Перми принял решение передать корпус лицея №10 в управление школе с углубленным изучением иностранных языков №77. Об этом рассказали родители учеников лицея.
«С 1 сентября 2024 года обучение лицеистов будет проходить в первом корпусе учебного заведения по улице Серебристой, 8, в Мотовилихинском районе. По желанию школьники могут перевестись в 77 школу», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на родителей.
В департаменте изданию подтвердили информацию, отметив, что единственное здание школы не справляется с нагрузкой из-за количества обучающихся, а имущественный комплекс лицея из двух зданий расположен в Мотовилихихе. Размещение учеников будет проводиться поэтапно и начнется с 1 сентября.
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