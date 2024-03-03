Пермячка отсудила у «Монетки» сотни тысяч рублей за перелом ноги

Кировский суд Перми взыскал с «Монетки» 300 тысяч рублей в пользу женщины, которая поскользнулась на крыльце магазина и получила закрытый перелом лодыжки. Об этом сообщается в материалах суда.
«Суд принял решение о взыскании с ответчика компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей, расходов на лечение в размере 3908 рублей. Также ответчик должен выплатить истцу штраф в размере 101 954 рубля за отказ удовлетворить требования потребителя», — говорится в документе.
Уточняется, что жительница Кировского района поскользнулась на крыльце магазина, упала и сломала лодыжку. Пермячка направила претензию к арендатору помещения магазина, но получила отказ. На лечение травмы у истца ушло полгода.
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