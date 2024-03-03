03 марта 2024
02 марта 2024

Пермячка отсудила у «Монетки» сотни тысяч рублей за перелом ноги

© Служба новостей «URA.RU»
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Ответчик должен выплатить штраф, компенсацию и деньги, потраченные на лечение Фото:

Кировский суд Перми взыскал с «Монетки» 300 тысяч рублей в пользу женщины, которая поскользнулась на крыльце магазина и получила закрытый перелом лодыжки. Об этом сообщается в материалах суда.

«Суд принял решение о взыскании с ответчика компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей, расходов на лечение в размере 3908 рублей. Также ответчик должен выплатить истцу штраф в размере 101 954 рубля за отказ удовлетворить требования потребителя», — говорится в документе.

Уточняется, что жительница Кировского района поскользнулась на крыльце магазина, упала и сломала лодыжку. Пермячка направила претензию к арендатору помещения магазина, но получила отказ. На лечение травмы у истца ушло полгода.

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Кировский суд Перми взыскал с «Монетки» 300 тысяч рублей в пользу женщины, которая поскользнулась на крыльце магазина и получила закрытый перелом лодыжки. Об этом сообщается в материалах суда. «Суд принял решение о взыскании с ответчика компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей, расходов на лечение в размере 3908 рублей. Также ответчик должен выплатить истцу штраф в размере 101 954 рубля за отказ удовлетворить требования потребителя», — говорится в документе. Уточняется, что жительница Кировского района поскользнулась на крыльце магазина, упала и сломала лодыжку. Пермячка направила претензию к арендатору помещения магазина, но получила отказ. На лечение травмы у истца ушло полгода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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