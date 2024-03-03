Пермячка отсудила у «Монетки» сотни тысяч рублей за перелом ноги

04 марта 2024 в 02:07 Размер текста - 17 +

Ответчик должен выплатить штраф, компенсацию и деньги, потраченные на лечение Фото: Игорь Пантин © URA.RU Кировский суд Перми взыскал с «Монетки» 300 тысяч рублей в пользу женщины, которая поскользнулась на крыльце магазина и получила закрытый перелом лодыжки. Об этом сообщается в материалах суда. «Суд принял решение о взыскании с ответчика компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей, расходов на лечение в размере 3908 рублей. Также ответчик должен выплатить истцу штраф в размере 101 954 рубля за отказ удовлетворить требования потребителя», — говорится в документе. Уточняется, что жительница Кировского района поскользнулась на крыльце магазина, упала и сломала лодыжку. Пермячка направила претензию к арендатору помещения магазина, но получила отказ. На лечение травмы у истца ушло полгода.

Кировский суд Перми взыскал с «Монетки» 300 тысяч рублей в пользу женщины, которая поскользнулась на крыльце магазина и получила закрытый перелом лодыжки. Об этом сообщается в материалах суда. «Суд принял решение о взыскании с ответчика компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей, расходов на лечение в размере 3908 рублей. Также ответчик должен выплатить истцу штраф в размере 101 954 рубля за отказ удовлетворить требования потребителя», — говорится в документе. Уточняется, что жительница Кировского района поскользнулась на крыльце магазина, упала и сломала лодыжку. Пермячка направила претензию к арендатору помещения магазина, но получила отказ. На лечение травмы у истца ушло полгода.