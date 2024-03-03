В Нижневартовске (ХМАО) вечером 3 марта на перекрестке улиц Интернациональная и Нефтяников столкнулись два легковых авто. На место ДТП прибыло сразу две кареты скорой помощи, на одной из них госпитализировали пострадавшего.
«Момент жесткой аварии сегодня вечером на перекрестке Нефтяников и Интернациональной. Одного из пострадавших увезли на реанимобиле», — сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
В telegram-канале «ЧП в Нижневартовске» размещено видео перекрестка, после столкновения. На место ДТП подъехали две машины скорой помощи, а также работают правоохранители. Очевидцы сообщают, что разбитые автомобили развозят на эвакуаторах.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ не поступил.
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