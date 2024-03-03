03 марта 2024
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01 марта 2024

В ХМАО участник ДТП попал в больницу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, медицина катастроф, машина скорой помощи, скорая помощь
Один из участников ДТП госпитализирован Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) вечером 3 марта на перекрестке улиц Интернациональная и Нефтяников столкнулись два легковых авто. На место ДТП прибыло сразу две кареты скорой помощи, на одной из них госпитализировали пострадавшего.

«Момент жесткой аварии сегодня вечером на перекрестке Нефтяников и Интернациональной. Одного из пострадавших увезли на реанимобиле», — сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

В telegram-канале «ЧП в Нижневартовске» размещено видео перекрестка, после столкновения. На место ДТП подъехали две машины скорой помощи, а также работают правоохранители. Очевидцы сообщают, что разбитые автомобили развозят на эвакуаторах.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Нижневартовске (ХМАО) вечером 3 марта на перекрестке улиц Интернациональная и Нефтяников столкнулись два легковых авто. На место ДТП прибыло сразу две кареты скорой помощи, на одной из них госпитализировали пострадавшего. «Момент жесткой аварии сегодня вечером на перекрестке Нефтяников и Интернациональной. Одного из пострадавших увезли на реанимобиле», — сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». В telegram-канале «ЧП в Нижневартовске» размещено видео перекрестка, после столкновения. На место ДТП подъехали две машины скорой помощи, а также работают правоохранители. Очевидцы сообщают, что разбитые автомобили развозят на эвакуаторах. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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