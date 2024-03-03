Происшествия ДТП В ХМАО участник ДТП попал в больницу. Видео 04 марта 2024 в 01:18 Размер текста - 17 + Один из участников ДТП госпитализирован Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) вечером 3 марта на перекрестке улиц Интернациональная и Нефтяников столкнулись два легковых авто. На место ДТП прибыло сразу две кареты скорой помощи, на одной из них госпитализировали пострадавшего. «Момент жесткой аварии сегодня вечером на перекрестке Нефтяников и Интернациональной. Одного из пострадавших увезли на реанимобиле», — сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». В telegram-канале «ЧП в Нижневартовске» размещено видео перекрестка, после столкновения. На место ДТП подъехали две машины скорой помощи, а также работают правоохранители. Очевидцы сообщают, что разбитые автомобили развозят на эвакуаторах. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ не поступил. В Нижневартовске (ХМАО) вечером 3 марта на перекрестке улиц Интернациональная и Нефтяников столкнулись два легковых авто. На место ДТП прибыло сразу две кареты скорой помощи, на одной из них госпитализировали пострадавшего. «Момент жесткой аварии сегодня вечером на перекрестке Нефтяников и Интернациональной. Одного из пострадавших увезли на реанимобиле», — сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». В telegram-канале «ЧП в Нижневартовске» размещено видео перекрестка, после столкновения. На место ДТП подъехали две машины скорой помощи, а также работают правоохранители. Очевидцы сообщают, что разбитые автомобили развозят на эвакуаторах. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям