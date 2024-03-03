Пермская журналистка чудом осталась жива из-за рухнувшего на нее снега. Видео

04 марта 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

Снежная глыба съехала с крыши здания Фото: Александр Елизаров © URA.RU Пермская журналистка Александра Гармышева едва не погибла из-за того, что находилась рядом с автомобилем, на который упал снег. В результате схода снега с крыши пострадало только заднее стекло иномарки. Александра рассказала URA.RU, как все произошло. «Я спускалась по лестнице в машину. Когда услышала звук, то подняла голову вверх. Неожиданно мне в глаз и щеку прилетел снег, глаз залепило снегом. Основная масса упала на автомобиль и разбила заднее стекло вдребезги. Если бы я успела дойти до машины, то история была бы грустнее. Снег очень плотный и разбил бы мне голову», — поделилась своей историей Александра. Она признает, что автомобиль был припаркован не самым удачным образом, но в момент падения снега по улице могли идти люди и они бы пострадали. Сейчас девушка считает ущерб и планирует вставлять новое стекло в автомобиль. В суд идти Александра не собирается, так как не хочет тратить на это время. Александра Гармышева работала в телекомпании «Урал-Информ ТВ». После этого трудилась в пресс-службе «Мотовилихинских заводов». В 2022 году Александра работала корреспондентом URA.RU. Сейчас она занимает должность выпускающего редактора новостного портала «В курсе.ру», который входит в медиахолдинг «Магма».

Пермская журналистка Александра Гармышева едва не погибла из-за того, что находилась рядом с автомобилем, на который упал снег. В результате схода снега с крыши пострадало только заднее стекло иномарки. Александра рассказала URA.RU, как все произошло. «Я спускалась по лестнице в машину. Когда услышала звук, то подняла голову вверх. Неожиданно мне в глаз и щеку прилетел снег, глаз залепило снегом. Основная масса упала на автомобиль и разбила заднее стекло вдребезги. Если бы я успела дойти до машины, то история была бы грустнее. Снег очень плотный и разбил бы мне голову», — поделилась своей историей Александра. Она признает, что автомобиль был припаркован не самым удачным образом, но в момент падения снега по улице могли идти люди и они бы пострадали. Сейчас девушка считает ущерб и планирует вставлять новое стекло в автомобиль. В суд идти Александра не собирается, так как не хочет тратить на это время. Александра Гармышева работала в телекомпании «Урал-Информ ТВ». После этого трудилась в пресс-службе «Мотовилихинских заводов». В 2022 году Александра работала корреспондентом URA.RU. Сейчас она занимает должность выпускающего редактора новостного портала «В курсе.ру», который входит в медиахолдинг «Магма».