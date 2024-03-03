Пермский мясокомбинат в разы увеличил сумму убытков

Кунгурский мясокомбинат в 2023 году получил убытки на 300 млн рублей

04 марта 2024 в 12:14 Размер текста - 17 +

Мясокомбинат остается убыточным третий год подряд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае ООО «Мясокомбинат «Кунгурский» по итогам 2023 года повысило размер убытков. Они, по данным годового отчета о финансовых результатах предприятия, составили более 300 млн рублей, увеличившись по сравнению с 2022 годом в 3,5 раза. «Общество с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат «Кунгурский», отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 5,2 млрд рублей, убыток — 300,1 млн рублей», — сообщается в СБИС. В 2022 году выручка предприятия составляла 5,1 млрд рублей, а чистый убыток — 82,2 млн рублей. Кунгурский мясокомбинат выпускает колбасы, сосиски, мясные консервы и полуфабрикаты. Продукция реализуется, в том числе, через сеть фирменных магазинов предприятия. С 2016 года оно входит в состав удмуртского агрохолдинга «КОМОС групп». Ранее URA.RU рассказывало, что Кунгурскому мясокомбинату предъявило иск на 141 млн рублей ПАО «Группа Черкизово». Причиной послужило использование пермским предприятием товарного знака «Южная», под которым истец производит вареную колбасу.

В Пермском крае ООО «Мясокомбинат «Кунгурский» по итогам 2023 года повысило размер убытков. Они, по данным годового отчета о финансовых результатах предприятия, составили более 300 млн рублей, увеличившись по сравнению с 2022 годом в 3,5 раза. «Общество с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат «Кунгурский», отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 5,2 млрд рублей, убыток — 300,1 млн рублей», — сообщается в СБИС. В 2022 году выручка предприятия составляла 5,1 млрд рублей, а чистый убыток — 82,2 млн рублей. Кунгурский мясокомбинат выпускает колбасы, сосиски, мясные консервы и полуфабрикаты. Продукция реализуется, в том числе, через сеть фирменных магазинов предприятия. С 2016 года оно входит в состав удмуртского агрохолдинга «КОМОС групп». Ранее URA.RU рассказывало, что Кунгурскому мясокомбинату предъявило иск на 141 млн рублей ПАО «Группа Черкизово». Причиной послужило использование пермским предприятием товарного знака «Южная», под которым истец производит вареную колбасу.