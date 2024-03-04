Челябинский хоккеист Евгений Кузнецов из НХЛ отправится в низшую лигу

Челябинский хоккеист Евгений Кузнецов будет играть за Washington Capitals

04 марта 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

Евгений Кузнецов будет играть за фарм-клуб Washington Capitals Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Воспитанник челябинского хоккейного клуба «Трактор» Евгений Кузнецов будет играть за фарм-клуб Washington Capitals команду Hershey. Об этом 4 февраля сообщают специализированные ресурсы. «31-летний российский нападающий Washington Capitals Евгений Кузнецов, выставленный накануне на драфт отказов НХЛ, оказался не востребован другими командами лиги и отправится в фарм-клуб „столичных“, в АХЛ. Контракт с ним расторгнут не будет, так как „Вашингтон“, выставляя игрока на драфт отказов, не преследовал такой цели», — сообщает портал «Чемпионат». Восьмилетний контракт Кузнецова с «Вашингтоном» на общую сумму в 62,4 миллиона долларов (7,8 миллиона доларов за сезон) рассчитан до 2025 года. Сообщается, что с такой зарплатой Кузнецов станет самым высокооплачиваемым игроком в АХЛ за всю историю. Команда Hershey Bears базируется в городе Херши в штате Пенсильвания. В нынешнем сезоне Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11». За «столичных» российский нападающий выступает на протяжении 11 сезонов. В 2028 году он с клубом завоевал Кубок Стэнли. До отъезда в Северную Америку Кузнецову вместе с «Трактором» удалось дойти до финала Кубка Гагарина в сезоне 2012—2013 годов и стать серебряным медалистом КХЛ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Воспитанник челябинского хоккейного клуба «Трактор» Евгений Кузнецов будет играть за фарм-клуб Washington Capitals команду Hershey. Об этом 4 февраля сообщают специализированные ресурсы. «31-летний российский нападающий Washington Capitals Евгений Кузнецов, выставленный накануне на драфт отказов НХЛ, оказался не востребован другими командами лиги и отправится в фарм-клуб „столичных“, в АХЛ. Контракт с ним расторгнут не будет, так как „Вашингтон“, выставляя игрока на драфт отказов, не преследовал такой цели», — сообщает портал «Чемпионат». Восьмилетний контракт Кузнецова с «Вашингтоном» на общую сумму в 62,4 миллиона долларов (7,8 миллиона доларов за сезон) рассчитан до 2025 года. Сообщается, что с такой зарплатой Кузнецов станет самым высокооплачиваемым игроком в АХЛ за всю историю. Команда Hershey Bears базируется в городе Херши в штате Пенсильвания. В нынешнем сезоне Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11». За «столичных» российский нападающий выступает на протяжении 11 сезонов. В 2028 году он с клубом завоевал Кубок Стэнли. До отъезда в Северную Америку Кузнецову вместе с «Трактором» удалось дойти до финала Кубка Гагарина в сезоне 2012—2013 годов и стать серебряным медалистом КХЛ.