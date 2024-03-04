Охранник сломал ребра пермяку, уснувшему в букмекерской конторе

Ural Mash: охранник сломал ребра пермяку, уснувшему в букмекерской конторе

05 марта 2024 в 11:07 Размер текста - 17 +

Охранник нанес травмы пермяку (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми сотрудник частного охранного предприятия сломал ребра горожанину, уснувшему в пункте букмекерской конторы. Сотрудники заведения приняли мужчину за бездомного и вызвали ЧОП. Прибывшие на место охранники стали выводить на улицу пермяка, но в какой-то момент его поведение показалось им подозрительным. В результате один из сотрудников ЧОП нанес посетителю заведения несколько ударов. «Пока Д. выводили на улицу, один из охранников — 25-летний В. — ударил его в бок. Мол, заметил, как он тянется в карман, и предупреждающе „втащил“. Так мужчина получил два сломанных ребра и разрыв легкого. Д. в больнице, В. — фигурант в деле о причинении тяжкого вреда», — пишет telegram-канал Ural Mash. Ранее URU.RU рассказывало, что в Соликамске воспитаннику соцучреждения для несовершеннолетних досталось дубинкой от охранника за нарушение режима пребывания в учреждении. После этого действия сотрудника охранного предприятия проверила прокуратура. А в Челябинске сотрудник ЧОП избивал пациентов и их родственников в больнице.

В Перми сотрудник частного охранного предприятия сломал ребра горожанину, уснувшему в пункте букмекерской конторы. Сотрудники заведения приняли мужчину за бездомного и вызвали ЧОП. Прибывшие на место охранники стали выводить на улицу пермяка, но в какой-то момент его поведение показалось им подозрительным. В результате один из сотрудников ЧОП нанес посетителю заведения несколько ударов. «Пока Д. выводили на улицу, один из охранников — 25-летний В. — ударил его в бок. Мол, заметил, как он тянется в карман, и предупреждающе „втащил“. Так мужчина получил два сломанных ребра и разрыв легкого. Д. в больнице, В. — фигурант в деле о причинении тяжкого вреда», — пишет telegram-канал Ural Mash. Ранее URU.RU рассказывало, что в Соликамске воспитаннику соцучреждения для несовершеннолетних досталось дубинкой от охранника за нарушение режима пребывания в учреждении. После этого действия сотрудника охранного предприятия проверила прокуратура. А в Челябинске сотрудник ЧОП избивал пациентов и их родственников в больнице.