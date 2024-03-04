04 марта 2024

Охранник сломал ребра пермяку, уснувшему в букмекерской конторе

Ural Mash: охранник сломал ребра пермяку, уснувшему в букмекерской конторе
© Служба новостей «URA.RU»
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Охранник нанес травмы пермяку (архивное фото) Фото:

В Перми сотрудник частного охранного предприятия сломал ребра горожанину, уснувшему в пункте букмекерской конторы. Сотрудники заведения приняли мужчину за бездомного и вызвали ЧОП. Прибывшие на место охранники стали выводить на улицу пермяка, но в какой-то момент его поведение показалось им подозрительным. В результате один из сотрудников ЧОП нанес посетителю заведения несколько ударов.

«Пока Д. выводили на улицу, один из охранников — 25-летний В. — ударил его в бок. Мол, заметил, как он тянется в карман, и предупреждающе „втащил“. Так мужчина получил два сломанных ребра и разрыв легкого. Д. в больнице, В. — фигурант в деле о причинении тяжкого вреда», — пишет telegram-канал Ural Mash.

Ранее URU.RU рассказывало, что в Соликамске воспитаннику соцучреждения для несовершеннолетних досталось дубинкой от охранника за нарушение режима пребывания в учреждении. После этого действия сотрудника охранного предприятия проверила прокуратура. А в Челябинске сотрудник ЧОП избивал пациентов и их родственников в больнице.

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В Перми сотрудник частного охранного предприятия сломал ребра горожанину, уснувшему в пункте букмекерской конторы. Сотрудники заведения приняли мужчину за бездомного и вызвали ЧОП. Прибывшие на место охранники стали выводить на улицу пермяка, но в какой-то момент его поведение показалось им подозрительным. В результате один из сотрудников ЧОП нанес посетителю заведения несколько ударов. «Пока Д. выводили на улицу, один из охранников — 25-летний В. — ударил его в бок. Мол, заметил, как он тянется в карман, и предупреждающе „втащил“. Так мужчина получил два сломанных ребра и разрыв легкого. Д. в больнице, В. — фигурант в деле о причинении тяжкого вреда», — пишет telegram-канал Ural Mash. Ранее URU.RU рассказывало, что в Соликамске воспитаннику соцучреждения для несовершеннолетних досталось дубинкой от охранника за нарушение режима пребывания в учреждении. После этого действия сотрудника охранного предприятия проверила прокуратура. А в Челябинске сотрудник ЧОП избивал пациентов и их родственников в больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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