В Пермском крае охранник избил подростка дубинкой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шадринский элеватор «АГРО-КЛЕВЕР». Шадринск, охрана
Охранник знал, что применять спецсредства к детям нельзя Фото:

В Соликамске Пермского края сотрудник охранного предприятия, прибыв на вызов, несколько раз ударил ребенка резиновой дубинкой. У подростка после этого остались синяки, рассказали в местной прокуратуре.

«Прибыл по вызову сотрудников социального учреждения для несовершеннолетних о неподчинении и несоблюдении одним из воспитанников режима пребывания. Мужчина, понимая, что применение в отношении несовершеннолетних спецсредств запрещено, нанес одному из детей удары резиновой палкой в область ягодиц, причинив физическую боль и телесные повреждения в виде кровоподтеков», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края.

Охранника обвинили в превышении должностных полномочий. Суд приговорил его к восьми месяцам ограничения свободы с лишением права заниматься охранной деятельностью на тот же срок.

Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».

В Соликамске Пермского края сотрудник охранного предприятия, прибыв на вызов, несколько раз ударил ребенка резиновой дубинкой. У подростка после этого остались синяки, рассказали в местной прокуратуре. «Прибыл по вызову сотрудников социального учреждения для несовершеннолетних о неподчинении и несоблюдении одним из воспитанников режима пребывания. Мужчина, понимая, что применение в отношении несовершеннолетних спецсредств запрещено, нанес одному из детей удары резиновой палкой в область ягодиц, причинив физическую боль и телесные повреждения в виде кровоподтеков», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Охранника обвинили в превышении должностных полномочий. Суд приговорил его к восьми месяцам ограничения свободы с лишением права заниматься охранной деятельностью на тот же срок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...