В Пермском крае охранник избил подростка дубинкой

25 января 2023 в 18:27 Размер текста - 17 +

Охранник знал, что применять спецсредства к детям нельзя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Соликамске Пермского края сотрудник охранного предприятия, прибыв на вызов, несколько раз ударил ребенка резиновой дубинкой. У подростка после этого остались синяки, рассказали в местной прокуратуре. «Прибыл по вызову сотрудников социального учреждения для несовершеннолетних о неподчинении и несоблюдении одним из воспитанников режима пребывания. Мужчина, понимая, что применение в отношении несовершеннолетних спецсредств запрещено, нанес одному из детей удары резиновой палкой в область ягодиц, причинив физическую боль и телесные повреждения в виде кровоподтеков», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Охранника обвинили в превышении должностных полномочий. Суд приговорил его к восьми месяцам ограничения свободы с лишением права заниматься охранной деятельностью на тот же срок.

В Соликамске Пермского края сотрудник охранного предприятия, прибыв на вызов, несколько раз ударил ребенка резиновой дубинкой. У подростка после этого остались синяки, рассказали в местной прокуратуре. «Прибыл по вызову сотрудников социального учреждения для несовершеннолетних о неподчинении и несоблюдении одним из воспитанников режима пребывания. Мужчина, понимая, что применение в отношении несовершеннолетних спецсредств запрещено, нанес одному из детей удары резиновой палкой в область ягодиц, причинив физическую боль и телесные повреждения в виде кровоподтеков», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Охранника обвинили в превышении должностных полномочий. Суд приговорил его к восьми месяцам ограничения свободы с лишением права заниматься охранной деятельностью на тот же срок.