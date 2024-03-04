Суд решил судьбу соликамца, жестоко издевавшегося над своей женщиной

Житель города Соликамск Пермского края получил реальный срок за издевательства над своей сожительницей. Горожанин начал проявлять агрессию к возлюбленной, спустя три месяца после знакомств. Женщина проходила лечение, но прощала своего обидчика, в надежде, что он изменит свое отношение к ней. Однако мужчина продолжал систематически избивать сожительницу. Так, в ходе последней ссоры, он заклеил ей рот скотчем и попытался налить уксус в глаза, говорится на сайте Пермского краевого суда.
«В ходе последней ссоры соликамец избивал и душил свою жертву, а затем связал ей руки и ноги скотчем, заклеил рот. После взял уксус и пытался налить его в глаза своей жертве. Реализовать задуманное не удалось, но получилось разбить голову избраннице фарфоровой кружкой», — говорится на сайте суда. Завершив задуманное, абьюзер ушел, закрыв дверь комнаты в общежитии на ключ.
Не выдержав издевательств, горожанка обратилась в полицию. Стражам порядка она также рассказала, что сожитель украл ее банковскую карту и снял 8500 рублей, поскольку знал пин-код. Своей вины подсудимый не признал. Он утверждал, что его сожительница сама получила травмы в приступе эпилепсии. На чужие деньги мужчина купил себе ботинки, одежду, бутылку водки и корм для кошки.
Соликамский городской суд признал мужчину виновным по нескольким статьям уголовного кодекса, в том числе, истязании (ч. 1 ст. 117 УК РФ). По совокупности преступлений, с учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору, соликамца приговорили трем годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также он обязан компенсировать своей сожительнице причиненный материальный ущерб и моральный вред в размере 110000 рублей. Осужденный пытался обжаловать приговор в вышестоящей инстанции, но краевой суд нашел оснований для удовлетворения его жалобы.
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