Суд решил судьбу соликамца, жестоко издевавшегося над своей женщиной

Житель Соликамска жестоко избил свою подругу и пытался налить уксус в глаза

05 марта 2024 в 12:21 Размер текста - 17 +

Абьюзер получил реальный срок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель города Соликамск Пермского края получил реальный срок за издевательства над своей сожительницей. Горожанин начал проявлять агрессию к возлюбленной, спустя три месяца после знакомств. Женщина проходила лечение, но прощала своего обидчика, в надежде, что он изменит свое отношение к ней. Однако мужчина продолжал систематически избивать сожительницу. Так, в ходе последней ссоры, он заклеил ей рот скотчем и попытался налить уксус в глаза, говорится на сайте Пермского краевого суда. «В ходе последней ссоры соликамец избивал и душил свою жертву, а затем связал ей руки и ноги скотчем, заклеил рот. После взял уксус и пытался налить его в глаза своей жертве. Реализовать задуманное не удалось, но получилось разбить голову избраннице фарфоровой кружкой», — говорится на сайте суда. Завершив задуманное, абьюзер ушел, закрыв дверь комнаты в общежитии на ключ. Не выдержав издевательств, горожанка обратилась в полицию. Стражам порядка она также рассказала, что сожитель украл ее банковскую карту и снял 8500 рублей, поскольку знал пин-код. Своей вины подсудимый не признал. Он утверждал, что его сожительница сама получила травмы в приступе эпилепсии. На чужие деньги мужчина купил себе ботинки, одежду, бутылку водки и корм для кошки. Соликамский городской суд признал мужчину виновным по нескольким статьям уголовного кодекса, в том числе, истязании (ч. 1 ст. 117 УК РФ). По совокупности преступлений, с учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору, соликамца приговорили трем годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также он обязан компенсировать своей сожительнице причиненный материальный ущерб и моральный вред в размере 110000 рублей. Осужденный пытался обжаловать приговор в вышестоящей инстанции, но краевой суд нашел оснований для удовлетворения его жалобы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель города Соликамск Пермского края получил реальный срок за издевательства над своей сожительницей. Горожанин начал проявлять агрессию к возлюбленной, спустя три месяца после знакомств. Женщина проходила лечение, но прощала своего обидчика, в надежде, что он изменит свое отношение к ней. Однако мужчина продолжал систематически избивать сожительницу. Так, в ходе последней ссоры, он заклеил ей рот скотчем и попытался налить уксус в глаза, говорится на сайте Пермского краевого суда. «В ходе последней ссоры соликамец избивал и душил свою жертву, а затем связал ей руки и ноги скотчем, заклеил рот. После взял уксус и пытался налить его в глаза своей жертве. Реализовать задуманное не удалось, но получилось разбить голову избраннице фарфоровой кружкой», — говорится на сайте суда. Завершив задуманное, абьюзер ушел, закрыв дверь комнаты в общежитии на ключ. Не выдержав издевательств, горожанка обратилась в полицию. Стражам порядка она также рассказала, что сожитель украл ее банковскую карту и снял 8500 рублей, поскольку знал пин-код. Своей вины подсудимый не признал. Он утверждал, что его сожительница сама получила травмы в приступе эпилепсии. На чужие деньги мужчина купил себе ботинки, одежду, бутылку водки и корм для кошки. Соликамский городской суд признал мужчину виновным по нескольким статьям уголовного кодекса, в том числе, истязании (ч. 1 ст. 117 УК РФ). По совокупности преступлений, с учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору, соликамца приговорили трем годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также он обязан компенсировать своей сожительнице причиненный материальный ущерб и моральный вред в размере 110000 рублей. Осужденный пытался обжаловать приговор в вышестоящей инстанции, но краевой суд нашел оснований для удовлетворения его жалобы.