Власти Нижневартовска объяснили, когда начнется строительство крупнейшего спортцентра

Строительство спортивного комплекса «Самотлор арена», который появится в новых районах Нижневартовска (ХМАО), должно начаться до конца этого года, сообщили URA.RU в мэрии. Центр станет крупнейшим подобным объектом в городе.
«Проектная документация сейчас проходит экспертизу. По ее результатам определятся и конкретные сроки. Объект обеспечен финансированием. В этом году должно начаться строительство», — прокомментировали агентству в городском управлении архитектуры и градостроительства.
Спорткомплекс построят в 27 квартале Нижневартовска, арена вместит 5 тысяч зрителей. Кроме тренировок, здесь будут выступать атлеты всероссийских и международных соревнований. Стоимость комплекса составляет 3,1 миллиарда рублей, а завершение строительства намечено на 2025 год. Городские власти уже презентовали дизайн комплекса.
Ранее URA.RU рассказывало, что этот спорткомплекс построят с применением технологий информационного моделирования. Тогда строительный эксперт и гендиректора союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан, объяснял агентству, что такой подход дает возможность строителям работать в одном информпространстве, ускоряя возведение различных объектов.
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