Губернатор Махонин назначил экс-мэра Перми главой комиссии по оценке чиновников

Бывший глава Перми, вице-премьер правительства Пермского края Алексей Демкин будет отвечать за анализ оценки работы глав муниципалитетов региона. Также он будет изучать мнение жителей о работе руководителей муниципальных и региональных унитарных предприятий и акционерных обществ, где контрольный пакет принадлежит краю. Указом губернатора Дмитрия Махонина Демкин назначен главой соответствующей комиссии.
«Включить в состав комиссии следующих лиц: Демкин Алексей Николаевич — заместитель председателя правительства Пермского края, руководитель комиссии», — говорится в тексте указа. Документ размещен на сайте правительства Прикамья.
Комиссия, которую возглавил Демкин, изучает результаты соцопросов жителей края о работе глав поселений и других чиновников. На их основе она может рекомендовать губернатору уволить того или иного руководителя.
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