ФАС пытается лишить «Яндекс Такси» льгот, чтобы снизить цены на поездки

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ФАС теперь сможет проводить плановые проверки «Яндекс Такси», подчеркнул  Максим Шаскольский Фото:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выведет сервис «Яндекс.Такси» из моратория на плановые проверки IT-компаний. Это связано также и с высокими ценами на поездки. Об этом рассказал глава службы Максим Шаскольский. Сам мораторий предполагал, что проверке ФАС будут поддаваться только те IT-комании, которые связаны с объектами с высокими категориями риска.

«Мы с коллегами провели работу, пришли к мнению, что пора антимонопольной контроль из этого постановления [об ограничении моратория] вывести. <…> У нас „Яндекс.Такси“ тоже в реестре, мы не могли их проверять, а теперь сможем», — подчеркнул Максим Шаскольский в разговоре с РИА Новости. По его словам, «Яндекс.Такси» является монополистом в рамках соответствующих услуг. К данному сервису есть вопросы со стороны ФАС, связанные с системой вознаграждений водителей и ценообразованием в целом.

Неделей ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал Шаскольского отрегулировать цены на услуги такси. Он добавил, что для этого у ФАС есть все инструменты.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выведет сервис «Яндекс.Такси» из моратория на плановые проверки IT-компаний. Это связано также и с высокими ценами на поездки. Об этом рассказал глава службы Максим Шаскольский. Сам мораторий предполагал, что проверке ФАС будут поддаваться только те IT-комании, которые связаны с объектами с высокими категориями риска. «Мы с коллегами провели работу, пришли к мнению, что пора антимонопольной контроль из этого постановления [об ограничении моратория] вывести. <…> У нас „Яндекс.Такси“ тоже в реестре, мы не могли их проверять, а теперь сможем», — подчеркнул Максим Шаскольский в разговоре с РИА Новости. По его словам, «Яндекс.Такси» является монополистом в рамках соответствующих услуг. К данному сервису есть вопросы со стороны ФАС, связанные с системой вознаграждений водителей и ценообразованием в целом. Неделей ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал Шаскольского отрегулировать цены на услуги такси. Он добавил, что для этого у ФАС есть все инструменты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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