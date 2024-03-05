ФАС пытается лишить «Яндекс Такси» льгот, чтобы снизить цены на поездки

05 марта 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

ФАС теперь сможет проводить плановые проверки «Яндекс Такси», подчеркнул Максим Шаскольский Фото: Анна Майорова © URA.RU Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выведет сервис «Яндекс.Такси» из моратория на плановые проверки IT-компаний. Это связано также и с высокими ценами на поездки. Об этом рассказал глава службы Максим Шаскольский. Сам мораторий предполагал, что проверке ФАС будут поддаваться только те IT-комании, которые связаны с объектами с высокими категориями риска. «Мы с коллегами провели работу, пришли к мнению, что пора антимонопольной контроль из этого постановления [об ограничении моратория] вывести. <…> У нас „Яндекс.Такси“ тоже в реестре, мы не могли их проверять, а теперь сможем», — подчеркнул Максим Шаскольский в разговоре с РИА Новости. По его словам, «Яндекс.Такси» является монополистом в рамках соответствующих услуг. К данному сервису есть вопросы со стороны ФАС, связанные с системой вознаграждений водителей и ценообразованием в целом. Неделей ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал Шаскольского отрегулировать цены на услуги такси. Он добавил, что для этого у ФАС есть все инструменты.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выведет сервис «Яндекс.Такси» из моратория на плановые проверки IT-компаний. Это связано также и с высокими ценами на поездки. Об этом рассказал глава службы Максим Шаскольский. Сам мораторий предполагал, что проверке ФАС будут поддаваться только те IT-комании, которые связаны с объектами с высокими категориями риска. «Мы с коллегами провели работу, пришли к мнению, что пора антимонопольной контроль из этого постановления [об ограничении моратория] вывести. <…> У нас „Яндекс.Такси“ тоже в реестре, мы не могли их проверять, а теперь сможем», — подчеркнул Максим Шаскольский в разговоре с РИА Новости. По его словам, «Яндекс.Такси» является монополистом в рамках соответствующих услуг. К данному сервису есть вопросы со стороны ФАС, связанные с системой вознаграждений водителей и ценообразованием в целом. Неделей ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал Шаскольского отрегулировать цены на услуги такси. Он добавил, что для этого у ФАС есть все инструменты.