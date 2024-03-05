05 марта 2024

Уральскому экс-участковому, рассказавшему о 3 трупах в могиле, отменили арест. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Юрию Золотко. Свердловская область, посёлок Шаля, золотко юрий, золотко кристина
Юрий Золотко продолжает отстаивать свою позицию в суде Фото:
новость из сюжета
Экс-силовик обвинил руководство в сокрытии трех трупов и стал фигурантом уголовного дела

Шалинский районный суд Свердловской области изменил меру пресечения экс-участковому Юрию Золотко, который рассказал о могиле с тремя трупами. Вместо домашнего ареста ему назначили запрет определенных действий, сообщили URA.RU в инстанции.

«В удовлетворении ходатайства следователя о продлении домашнего ареста [для Золотко] было отказано. Судья назначил запрет определенных действий», — пояснили в суде.

Тайну могилы с трупами Золотко раскрыл в конце 2023 года. Он обвинил руководство шалинского МВД в укрывательстве тел. Следователи, проведя проверку в полиции, заявили, что слова бывшего полицейского не соответствуют действительности. Но после этого против Золотко было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Его обвинили в избиении троих мужчин, пока он еще был на службе. Вся история силовика — в отдельном сюжете.

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Шалинский районный суд Свердловской области изменил меру пресечения экс-участковому Юрию Золотко, который рассказал о могиле с тремя трупами. Вместо домашнего ареста ему назначили запрет определенных действий, сообщили URA.RU в инстанции. «В удовлетворении ходатайства следователя о продлении домашнего ареста [для Золотко] было отказано. Судья назначил запрет определенных действий», — пояснили в суде. Тайну могилы с трупами Золотко раскрыл в конце 2023 года. Он обвинил руководство шалинского МВД в укрывательстве тел. Следователи, проведя проверку в полиции, заявили, что слова бывшего полицейского не соответствуют действительности. Но после этого против Золотко было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Его обвинили в избиении троих мужчин, пока он еще был на службе. Вся история силовика — в отдельном сюжете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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