Шалинский районный суд Свердловской области изменил меру пресечения экс-участковому Юрию Золотко, который рассказал о могиле с тремя трупами. Вместо домашнего ареста ему назначили запрет определенных действий, сообщили URA.RU в инстанции.
«В удовлетворении ходатайства следователя о продлении домашнего ареста [для Золотко] было отказано. Судья назначил запрет определенных действий», — пояснили в суде.
Тайну могилы с трупами Золотко раскрыл в конце 2023 года. Он обвинил руководство шалинского МВД в укрывательстве тел. Следователи, проведя проверку в полиции, заявили, что слова бывшего полицейского не соответствуют действительности. Но после этого против Золотко было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Его обвинили в избиении троих мужчин, пока он еще был на службе. Вся история силовика — в отдельном сюжете.
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