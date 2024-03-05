Уральскому экс-участковому, рассказавшему о 3 трупах в могиле, отменили арест. Видео

06 марта 2024 в 12:21 Размер текста - 17 +

Юрий Золотко продолжает отстаивать свою позицию в суде Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Экс-силовик обвинил руководство в сокрытии трех трупов и стал фигурантом уголовного дела Шалинский районный суд Свердловской области изменил меру пресечения экс-участковому Юрию Золотко, который рассказал о могиле с тремя трупами. Вместо домашнего ареста ему назначили запрет определенных действий, сообщили URA.RU в инстанции. «В удовлетворении ходатайства следователя о продлении домашнего ареста [для Золотко] было отказано. Судья назначил запрет определенных действий», — пояснили в суде. Тайну могилы с трупами Золотко раскрыл в конце 2023 года. Он обвинил руководство шалинского МВД в укрывательстве тел. Следователи, проведя проверку в полиции, заявили, что слова бывшего полицейского не соответствуют действительности. Но после этого против Золотко было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Его обвинили в избиении троих мужчин, пока он еще был на службе. Вся история силовика — в отдельном сюжете.

Шалинский районный суд Свердловской области изменил меру пресечения экс-участковому Юрию Золотко, который рассказал о могиле с тремя трупами. Вместо домашнего ареста ему назначили запрет определенных действий, сообщили URA.RU в инстанции. «В удовлетворении ходатайства следователя о продлении домашнего ареста [для Золотко] было отказано. Судья назначил запрет определенных действий», — пояснили в суде. Тайну могилы с трупами Золотко раскрыл в конце 2023 года. Он обвинил руководство шалинского МВД в укрывательстве тел. Следователи, проведя проверку в полиции, заявили, что слова бывшего полицейского не соответствуют действительности. Но после этого против Золотко было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Его обвинили в избиении троих мужчин, пока он еще был на службе. Вся история силовика — в отдельном сюжете.