Челябинская ГИБДД изменит график работы в праздничные дни

В Челябинской области регистрационные подразделения ГИБДД не будут работать 8 марта. О графике отделов в праздничные дни URA.RU сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Регистрация транспортных средств и выдача водительских удостоверений будет осуществляться в регистрационных подразделениях Госавтоинспекции Челябинской области 7 и 9 марта (рабочие дни). Выходной день — 8 марта», — сообщили в ГИБДД.
Выходные 8, 9 и 10 марта установлены во 2-м отделении МРЭО в МФЦ на улице Университетская набережная, 125 в Челябинске. В Госавтоинспекции также напомнили о том, что полис ОСАГО начинает действие на следующий день после оформления, что может стать причиной отказа в услуге.
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