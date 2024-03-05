05 марта 2024

Челябинская ГИБДД изменит график работы в праздничные дни

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, водительское удостоверение, права
Получить права и зарегистрировать автомобиль можно будет 7 и 9 марта Фото:

В Челябинской области регистрационные подразделения ГИБДД не будут работать 8 марта. О графике отделов в праздничные дни URA.RU сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Регистрация транспортных средств и выдача водительских удостоверений будет осуществляться в регистрационных подразделениях Госавтоинспекции Челябинской области 7 и 9 марта (рабочие дни). Выходной день — 8 марта», — сообщили в ГИБДД.

Выходные 8, 9 и 10 марта установлены во 2-м отделении МРЭО в МФЦ на улице Университетская набережная, 125 в Челябинске. В Госавтоинспекции также напомнили о том, что полис ОСАГО начинает действие на следующий день после оформления, что может стать причиной отказа в услуге.

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В Челябинской области регистрационные подразделения ГИБДД не будут работать 8 марта. О графике отделов в праздничные дни URA.RU сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Регистрация транспортных средств и выдача водительских удостоверений будет осуществляться в регистрационных подразделениях Госавтоинспекции Челябинской области 7 и 9 марта (рабочие дни). Выходной день — 8 марта», — сообщили в ГИБДД. Выходные 8, 9 и 10 марта установлены во 2-м отделении МРЭО в МФЦ на улице Университетская набережная, 125 в Челябинске. В Госавтоинспекции также напомнили о том, что полис ОСАГО начинает действие на следующий день после оформления, что может стать причиной отказа в услуге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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