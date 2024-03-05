05 марта 2024

Семью челябинцев на четыре месяца оставили без воды из-за детали за 75 рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В доме семьи Жеребиных вода появилась спустя четыре месяца Фото:

Семье Жеребиных в Сосновском районе (Челябинская область) спустя четыре месяца 6 марта подключили воду, которая отсутствовала из-за сломанной детали за 75 рублей. Как URA.RU рассказал Сергей Жеребин, подключить водоснабжение помогли судебные приставы.

«Спустя почти четыре месяца в наш дом вернулась вода. Судебные приставы Сосновского района исполнили решение суда, который еще в декабре требовал от компании „Служба эксплуатации“ немедленно восстановить водоснабжение по нашему адресу», — сообщил URA.RU Жеребин.

Приставам в поселок «Европейский» пришлось приезжать трижды. Вначале они зафиксировали наличие бетонного саркофага над люком колодца, установленного специалистами управляющей компании. Затем был составлен акт об отсутствии воды и с помощью манипулятора снят саркофаг. В среду водоснабжение возобновили.

Жеребин пообщался со специалистами со стороны службы приставов. Те ответили, что пластиковый уголок, из-за которого четыре месяца не было воды, по всем признакам был спилен намерено. Представители «СЭ» в суде заявляли, что устранить аварию затруднительно. При этом судебные разбирательства с компанией продолжаются, а Жеребины занялись буровыми работами для автономности в вопросе водоснабжения.

Конфликт вспыхнул осенью, когда семья попробовала выяснить, за что вносит в пользу «СЭ» коммунальные платежи. Несмотря на все возрастающие суммы, качество услуг Жеребиных не устроило. Все попытки URA.RU дозвониться до директора управляющей компании Аделины Гашковой неизменно терпят неудачу.

Приставы помогли семье восстановить водоснабжение в доме
Приставы помогли семье восстановить водоснабжение в доме
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Вначале пришлось снять бетонный саркофаг, установленный по инициативе «Службы эксплуатации»
Вначале пришлось снять бетонный саркофаг, установленный по инициативе «Службы эксплуатации»
Фото:
Аккуратный срез говорит о том, что деталь сломалась не сама
Аккуратный срез говорит о том, что деталь сломалась не сама
Фото:
На покупку замены сломанному элементу ушло 75 рублей
На покупку замены сломанному элементу ушло 75 рублей
Фото:
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Семье Жеребиных в Сосновском районе (Челябинская область) спустя четыре месяца 6 марта подключили воду, которая отсутствовала из-за сломанной детали за 75 рублей. Как URA.RU рассказал Сергей Жеребин, подключить водоснабжение помогли судебные приставы. «Спустя почти четыре месяца в наш дом вернулась вода. Судебные приставы Сосновского района исполнили решение суда, который еще в декабре требовал от компании „Служба эксплуатации“ немедленно восстановить водоснабжение по нашему адресу», — сообщил URA.RU Жеребин. Приставам в поселок «Европейский» пришлось приезжать трижды. Вначале они зафиксировали наличие бетонного саркофага над люком колодца, установленного специалистами управляющей компании. Затем был составлен акт об отсутствии воды и с помощью манипулятора снят саркофаг. В среду водоснабжение возобновили. Жеребин пообщался со специалистами со стороны службы приставов. Те ответили, что пластиковый уголок, из-за которого четыре месяца не было воды, по всем признакам был спилен намерено. Представители «СЭ» в суде заявляли, что устранить аварию затруднительно. При этом судебные разбирательства с компанией продолжаются, а Жеребины занялись буровыми работами для автономности в вопросе водоснабжения. Конфликт вспыхнул осенью, когда семья попробовала выяснить, за что вносит в пользу «СЭ» коммунальные платежи. Несмотря на все возрастающие суммы, качество услуг Жеребиных не устроило. Все попытки URA.RU дозвониться до директора управляющей компании Аделины Гашковой неизменно терпят неудачу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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