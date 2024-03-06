В Пермском крае простятся со штурмовиком Романом Жулановым, погибшим на СВО

07 марта 2024 в 10:08 Размер текста - 17 +

Простятся с пермяков во дворце культуры и спорта в поселке Уральский Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На СВО погиб сержант штурмового отряда Роман Жуланов. С ним простятся 7 марта в поселке Уральский. Об этом сообщили в официальном сообществе администрации Нытвенского городского округа в соцсети «ВКонтакте». «С прискорбием сообщаем о героической гибели нашего земляка Романа Жуланова. Церемония прощания состоится во дворце культуры и спорта в поселке Уральский. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего», — написали в сообществе. Роман Жуланов погиб 27 февраля. Он служил в мотострелковом отделении штурмового отряда. Роман Жуланов Сообщество «Администрация Нытвенского городского округа» в соцсети «ВКонтакте»

На СВО погиб сержант штурмового отряда Роман Жуланов. С ним простятся 7 марта в поселке Уральский. Об этом сообщили в официальном сообществе администрации Нытвенского городского округа в соцсети «ВКонтакте». «С прискорбием сообщаем о героической гибели нашего земляка Романа Жуланова. Церемония прощания состоится во дворце культуры и спорта в поселке Уральский. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего», — написали в сообществе. Роман Жуланов погиб 27 февраля. Он служил в мотострелковом отделении штурмового отряда.