06 марта 2024

В Пермском крае простятся со штурмовиком Романом Жулановым, погибшим на СВО

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Простятся с пермяков во дворце культуры и спорта в поселке Уральский Фото:

На СВО погиб сержант штурмового отряда Роман Жуланов. С ним простятся 7 марта в поселке Уральский. Об этом сообщили в официальном сообществе администрации Нытвенского городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«С прискорбием сообщаем о героической гибели нашего земляка Романа Жуланова. Церемония прощания состоится во дворце культуры и спорта в поселке Уральский. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего», — написали в сообществе.

Роман Жуланов погиб 27 февраля. Он служил в мотострелковом отделении штурмового отряда.

Роман Жуланов
Роман Жуланов

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На СВО погиб сержант штурмового отряда Роман Жуланов. С ним простятся 7 марта в поселке Уральский. Об этом сообщили в официальном сообществе администрации Нытвенского городского округа в соцсети «ВКонтакте». «С прискорбием сообщаем о героической гибели нашего земляка Романа Жуланова. Церемония прощания состоится во дворце культуры и спорта в поселке Уральский. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего», — написали в сообществе. Роман Жуланов погиб 27 февраля. Он служил в мотострелковом отделении штурмового отряда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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