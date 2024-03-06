В Пермском крае простятся со штурмовиком Романом Жулановым, погибшим на СВО

Простятся с пермяков во дворце культуры и спорта в поселке Уральский
На СВО погиб сержант штурмового отряда Роман Жуланов. С ним простятся 7 марта в поселке Уральский. Об этом сообщили в официальном сообществе администрации Нытвенского городского округа в соцсети «ВКонтакте».
«С прискорбием сообщаем о героической гибели нашего земляка Романа Жуланова. Церемония прощания состоится во дворце культуры и спорта в поселке Уральский. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего», — написали в сообществе.
Роман Жуланов погиб 27 февраля. Он служил в мотострелковом отделении штурмового отряда.
Роман Жуланов
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