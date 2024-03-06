06 марта 2024

В Перми власти выплатят иностранцам, решившим ехать на СВО, по 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Единовременная выплата направлена на стимулирование иностранных граждан получать гражданство РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Перми иностранным гражданам, решившим заключить контракт для участия в спецоперации, власти единовременно выплатят по 100 тысяч рублей. Об этом говорится в проекте постановления, который глава города Эдуард Соснин внес на рассмотрение в гордуму. Документ размещен на сайте мэрии.

«Внести в решение Пермской городской думы от 19.12.2023 № 262 „Об установлении расходного обязательства города Перми по предоставлению единовременной денежной выплаты гражданам РФ, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в целях участия в специальной военной операции“ изменения: в пункте 1 после слов „гражданам Российской Федерации,“ дополнить словами „иностранным гражданам“», — сказано в проекте постановления.

В пресс-службе мэрии изданию «Ъ-Прикамье» пояснили, что выплата, в том числе, направлена на «стимулирование иностранцев в дальнейшем получать гражданство России и становиться полноправными гражданами страны». В декабре власти краевой столицы приняли решение единовременно выплачивать по 100 тысяч рублей пермякам, заключившим контракт с Минобороны для участия в СВО. Средства на выплаты мэрия выделила из резервного фонда.

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В Перми иностранным гражданам, решившим заключить контракт для участия в спецоперации, власти единовременно выплатят по 100 тысяч рублей. Об этом говорится в проекте постановления, который глава города Эдуард Соснин внес на рассмотрение в гордуму. Документ размещен на сайте мэрии. «Внести в решение Пермской городской думы от 19.12.2023 № 262 „Об установлении расходного обязательства города Перми по предоставлению единовременной денежной выплаты гражданам РФ, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в целях участия в специальной военной операции“ изменения: в пункте 1 после слов „гражданам Российской Федерации,“ дополнить словами „иностранным гражданам“», — сказано в проекте постановления. В пресс-службе мэрии изданию «Ъ-Прикамье» пояснили, что выплата, в том числе, направлена на «стимулирование иностранцев в дальнейшем получать гражданство России и становиться полноправными гражданами страны». В декабре власти краевой столицы приняли решение единовременно выплачивать по 100 тысяч рублей пермякам, заключившим контракт с Минобороны для участия в СВО. Средства на выплаты мэрия выделила из резервного фонда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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