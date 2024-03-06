Пермяк воровал еду и отправился в колонию строгого режима

07 марта 2024 в 14:32 Размер текста - 17 +

Почти ежедневно мужчина воровал продукты из супермаркетов Фото: Алексей Гущин © URA.RU Житель Пермского края осужден за множественные кражи продуктов питания. Суд отправил его в колонию строгого режима. Об этом рассказали в пресс-службе Краснокамского городского суда. «Безработный житель поселка Майский почти ежедневно ходил в сетевые магазины, где воровал продукты питания и бытовую химию. Краденое он продавал местным жителям, а сам жил на эти деньги. После того как он попался, в отношении 29-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным и потравил в колонию строгого режима на полтора года», — сообщили в суде. Задержать вора удалось одному из сотрудников магазина «Пятерочка», который схватил его за рюкзак. Продавцу также помогли прохожие.

Житель Пермского края осужден за множественные кражи продуктов питания. Суд отправил его в колонию строгого режима. Об этом рассказали в пресс-службе Краснокамского городского суда. «Безработный житель поселка Майский почти ежедневно ходил в сетевые магазины, где воровал продукты питания и бытовую химию. Краденое он продавал местным жителям, а сам жил на эти деньги. После того как он попался, в отношении 29-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным и потравил в колонию строгого режима на полтора года», — сообщили в суде. Задержать вора удалось одному из сотрудников магазина «Пятерочка», который схватил его за рюкзак. Продавцу также помогли прохожие.