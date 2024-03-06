06 марта 2024

Пермяк воровал еду и отправился в колонию строгого режима

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продуктовый магазин. Пермь, продукты, магазин, супермаркет, еда
Почти ежедневно мужчина воровал продукты из супермаркетов Фото:

Житель Пермского края осужден за множественные кражи продуктов питания. Суд отправил его в колонию строгого режима. Об этом рассказали в пресс-службе Краснокамского городского суда.

«Безработный житель поселка Майский почти ежедневно ходил в сетевые магазины, где воровал продукты питания и бытовую химию. Краденое он продавал местным жителям, а сам жил на эти деньги. После того как он попался, в отношении 29-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным и потравил в колонию строгого режима на полтора года», — сообщили в суде.

Задержать вора удалось одному из сотрудников магазина «Пятерочка», который схватил его за рюкзак. Продавцу также помогли прохожие.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Пермского края осужден за множественные кражи продуктов питания. Суд отправил его в колонию строгого режима. Об этом рассказали в пресс-службе Краснокамского городского суда. «Безработный житель поселка Майский почти ежедневно ходил в сетевые магазины, где воровал продукты питания и бытовую химию. Краденое он продавал местным жителям, а сам жил на эти деньги. После того как он попался, в отношении 29-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным и потравил в колонию строгого режима на полтора года», — сообщили в суде. Задержать вора удалось одному из сотрудников магазина «Пятерочка», который схватил его за рюкзак. Продавцу также помогли прохожие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...