Студенты нашли плесень в общежитии одного из вузов ХМАО. Инсайд

07 марта 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

В студенческом общежитии ХМАО нашли плесень Фото: Илья Московец © URA.RU В одном из корпусов общежития Югорского государственного университета появилась плесень. Студенты Ханты-Мансийского вуза начали бить тревогу еще в декабре 2023 года, однако ситуация до сих пор не изменилась. Об этом журналисту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «В 3 общежитии ЮГУ появилась плесень несколько месяцев назад. Студенты еще в декабре пытались решить этот вопрос с руководством, но им сказали, что до потепления ничего делать не будут. По словам заведующей общежития, чтобы убрать в комнате плесень, нужно оттуда всех переселить. Но из-за того, что многие столкнулись с такой проблемой, разместить студентов негде», — сообщил журналисту агентства инсайдер. Зданию общежития требуется ремонт фасада, так как через трещины в стенах влага попадает в комнаты студентов. В свою очередь, это провоцирует появление плесени и даже наледи. По данным источника, руководство студгородка о проблеме знает, но ничего не предпринимает. На телефонный звонок корреспондента агентства в администрации ЮГУ не ответили. Поэтому в адрес пресс-службы вуза был направлен запрос. На момент публикации материала ответ получен не был. Ранее URA.RU рассказывало о том, что на протяжении четырех лет жительница дома №85 по улице Чапаева в Нижневартовске не могла избавиться от плесени в квартире, которая появлялась с приходом морозов. В управляющей компании женщине пояснили, что причина в промерзании стен многоэтажки. Плесень на стенах одной из комнат в общежитии ЮГУ Инсайдер Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В одном из корпусов общежития Югорского государственного университета появилась плесень. Студенты Ханты-Мансийского вуза начали бить тревогу еще в декабре 2023 года, однако ситуация до сих пор не изменилась. Об этом журналисту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «В 3 общежитии ЮГУ появилась плесень несколько месяцев назад. Студенты еще в декабре пытались решить этот вопрос с руководством, но им сказали, что до потепления ничего делать не будут. По словам заведующей общежития, чтобы убрать в комнате плесень, нужно оттуда всех переселить. Но из-за того, что многие столкнулись с такой проблемой, разместить студентов негде», — сообщил журналисту агентства инсайдер. Зданию общежития требуется ремонт фасада, так как через трещины в стенах влага попадает в комнаты студентов. В свою очередь, это провоцирует появление плесени и даже наледи. По данным источника, руководство студгородка о проблеме знает, но ничего не предпринимает. На телефонный звонок корреспондента агентства в администрации ЮГУ не ответили. Поэтому в адрес пресс-службы вуза был направлен запрос. На момент публикации материала ответ получен не был. Ранее URA.RU рассказывало о том, что на протяжении четырех лет жительница дома №85 по улице Чапаева в Нижневартовске не могла избавиться от плесени в квартире, которая появлялась с приходом морозов. В управляющей компании женщине пояснили, что причина в промерзании стен многоэтажки.