В Перми закрытие фестиваля Дениса Мацуева покажут бесплатно

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Денис Мацуев в филармонии. Екатеринбург, мацуев денис
Фестиваль Дениса Мацуева завершится 7 марта Фото:

Закрытие фестиваля пианиста-виртуоза Дениса Мацуева в Перми бесплатно покажут в прямом эфире. Трансляция будет вестись на сайте краевой филармонии. Маэстро представит публике программу «И классика, джаз».

«Закрытие фестиваля Дениса Мацуева покажут в прямом эфире. Свободный джазовый полет с блистательным пианистом-виртуозом разделят его друзья, знаменитые музыканты и постоянные участники фестиваля: виолончелист Борислав Струлев, контрабасист Андрей Иванов, барабанщик Александр Зингер и домристка Екатерина Мочалова», — сообщается в telegram-канале 300-летия Перми. Также на одной сцене с Мацуевым выступит 11-летний вундеркинд из Воронежа, обладатель Гран-при VIII Международного конкурса-фестиваля «Виртуозы XXI века», флейтист Владимир Съянов.

Начало концерта и трансляции в 19:00 7 марта. Билеты в зал филармонии на заключительное мероприятие фестиваля стоят до 6500 рублей.

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Закрытие фестиваля пианиста-виртуоза Дениса Мацуева в Перми бесплатно покажут в прямом эфире. Трансляция будет вестись на сайте краевой филармонии. Маэстро представит публике программу «И классика, джаз». «Закрытие фестиваля Дениса Мацуева покажут в прямом эфире. Свободный джазовый полет с блистательным пианистом-виртуозом разделят его друзья, знаменитые музыканты и постоянные участники фестиваля: виолончелист Борислав Струлев, контрабасист Андрей Иванов, барабанщик Александр Зингер и домристка Екатерина Мочалова», — сообщается в telegram-канале 300-летия Перми. Также на одной сцене с Мацуевым выступит 11-летний вундеркинд из Воронежа, обладатель Гран-при VIII Международного конкурса-фестиваля «Виртуозы XXI века», флейтист Владимир Съянов. Начало концерта и трансляции в 19:00 7 марта. Билеты в зал филармонии на заключительное мероприятие фестиваля стоят до 6500 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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