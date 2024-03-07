В Перми закрытие фестиваля Дениса Мацуева покажут бесплатно

Фестиваль Дениса Мацуева завершится 7 марта Фото: Илья Московец © URA.RU

Закрытие фестиваля пианиста-виртуоза Дениса Мацуева в Перми бесплатно покажут в прямом эфире. Трансляция будет вестись на сайте краевой филармонии. Маэстро представит публике программу «И классика, джаз».

«Закрытие фестиваля Дениса Мацуева покажут в прямом эфире. Свободный джазовый полет с блистательным пианистом-виртуозом разделят его друзья, знаменитые музыканты и постоянные участники фестиваля: виолончелист Борислав Струлев, контрабасист Андрей Иванов, барабанщик Александр Зингер и домристка Екатерина Мочалова», — сообщается в telegram-канале 300-летия Перми. Также на одной сцене с Мацуевым выступит 11-летний вундеркинд из Воронежа, обладатель Гран-при VIII Международного конкурса-фестиваля «Виртуозы XXI века», флейтист Владимир Съянов.

Начало концерта и трансляции в 19:00 7 марта. Билеты в зал филармонии на заключительное мероприятие фестиваля стоят до 6500 рублей.