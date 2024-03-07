Челябинский хоккеист Евгений Кузнецов перешел в «Каролину»

Воспитанник челябинского хоккейного клуба «Трактор» Евгений Кузнецов, игравший в составе «Вашингтон Кэпиталз», в результате обмена стал игроком «Каролины Харрикейнз». Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.
«Вашингтон» получил от «Каролины» выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2025 года», — говорится в сообщении на сайте хоккейного клуба. При этом «Кэпиталз» будут выплачивать 50% зарплаты Кузнецова от действующей до конца года 7,8 миллиона долларов.
До этого момента Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» российский нападающий Евгений Кузнецов был выставлен на драфт отказов НХЛ. Он должен был играть за фарм-клуб Washington Capitals команду Hershey.
В нынешнем сезоне Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона» в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11». До отъезда в Северную Америку Кузнецову вместе с «Трактором» удалось дойти до финала Кубка Гагарина в сезоне 2012—2013 годов и стать серебряным медалистом КХЛ.
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