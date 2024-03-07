07 марта 2024

Челябинский хоккеист Евгений Кузнецов перешел в «Каролину»

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Мастер-класс Евгения Кузнецова для челябинских школьников на новой дворовой хоккейной коробке. Челябинск, кузнецов евгений
Кузнецова обменяли, но 50% зарплаты выплатит «Вашингтон Кэпиталз» Фото:

Воспитанник челябинского хоккейного клуба «Трактор» Евгений Кузнецов, игравший в составе «Вашингтон Кэпиталз», в результате обмена стал игроком «Каролины Харрикейнз». Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

«Вашингтон» получил от «Каролины» выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2025 года», — говорится в сообщении на сайте хоккейного клуба. При этом «Кэпиталз» будут выплачивать 50% зарплаты Кузнецова от действующей до конца года 7,8 миллиона долларов.

До этого момента Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» российский нападающий Евгений Кузнецов был выставлен на драфт отказов НХЛ. Он должен был играть за фарм-клуб Washington Capitals команду Hershey.

В нынешнем сезоне Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона» в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11». До отъезда в Северную Америку Кузнецову вместе с «Трактором» удалось дойти до финала Кубка Гагарина в сезоне 2012—2013 годов и стать серебряным медалистом КХЛ.

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Воспитанник челябинского хоккейного клуба «Трактор» Евгений Кузнецов, игравший в составе «Вашингтон Кэпиталз», в результате обмена стал игроком «Каролины Харрикейнз». Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба. «Вашингтон» получил от «Каролины» выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2025 года», — говорится в сообщении на сайте хоккейного клуба. При этом «Кэпиталз» будут выплачивать 50% зарплаты Кузнецова от действующей до конца года 7,8 миллиона долларов. До этого момента Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» российский нападающий Евгений Кузнецов был выставлен на драфт отказов НХЛ. Он должен был играть за фарм-клуб Washington Capitals команду Hershey. В нынешнем сезоне Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона» в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11». До отъезда в Северную Америку Кузнецову вместе с «Трактором» удалось дойти до финала Кубка Гагарина в сезоне 2012—2013 годов и стать серебряным медалистом КХЛ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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