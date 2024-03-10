Общественники ХМАО добиваются отмены пожизненного приговора мужчине за тройное убийство

Мужчина из ХМАО, совершивший тройное убийство действовал в порядке самообороны

11 марта 2024 в 16:47 Размер текста - 17 +

Общественники будут добиваться отмены пожизненного приговора Фото: Анна Майорова © URA.RU Общественники ХМАО добиваются отмены пожизненного приговора для жителя Когалыма. Они утверждают, что осужденный инструктор по парашютному спорту Александр убил трех человек в порядке самообороны. «Наша цель — добиться отмены оправдательного приговора. Тогда он сможет отправиться в зону СВО», — рассказала URA.RU общественница из Когалыма Наталья Остапенко. По словам женщины, мужчина совершил тройное убийство в порядке самообороны. Ранее URA.RU писало, что в Нижегородской области приговорили к пожизненному сроку мужчину, который более 20 лет скрывался в Когалыме после тройного убийства. С помощью холодного оружия он убил владельца лесопильного цеха, его брата и их соседа, которых обвинял в смерти отца. Но общественники утверждают, что с погибшими у югорчанина был давний конфликт, они сами планировали его убить, а он лишь защищался.

Общественники ХМАО добиваются отмены пожизненного приговора для жителя Когалыма. Они утверждают, что осужденный инструктор по парашютному спорту Александр убил трех человек в порядке самообороны. «Наша цель — добиться отмены оправдательного приговора. Тогда он сможет отправиться в зону СВО», — рассказала URA.RU общественница из Когалыма Наталья Остапенко. По словам женщины, мужчина совершил тройное убийство в порядке самообороны. Ранее URA.RU писало, что в Нижегородской области приговорили к пожизненному сроку мужчину, который более 20 лет скрывался в Когалыме после тройного убийства. С помощью холодного оружия он убил владельца лесопильного цеха, его брата и их соседа, которых обвинял в смерти отца. Но общественники утверждают, что с погибшими у югорчанина был давний конфликт, они сами планировали его убить, а он лишь защищался.