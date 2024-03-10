10 марта 2024

Общественники ХМАО добиваются отмены пожизненного приговора мужчине за тройное убийство

Мужчина из ХМАО, совершивший тройное убийство действовал в порядке самообороны
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, дверь, сизо, зона, арест, ключи, колония, тюрьма, замок, следственный изолятор, тюремная камера
Общественники будут добиваться отмены пожизненного приговора Фото:

Общественники ХМАО добиваются отмены пожизненного приговора для жителя Когалыма. Они утверждают, что осужденный инструктор по парашютному спорту Александр убил трех человек в порядке самообороны.

«Наша цель — добиться отмены оправдательного приговора. Тогда он сможет отправиться в зону СВО», — рассказала URA.RU общественница из Когалыма Наталья Остапенко. По словам женщины, мужчина совершил тройное убийство в порядке самообороны.

Ранее URA.RU писало, что в Нижегородской области приговорили к пожизненному сроку мужчину, который более 20 лет скрывался в Когалыме после тройного убийства. С помощью холодного оружия он убил владельца лесопильного цеха, его брата и их соседа, которых обвинял в смерти отца. Но общественники утверждают, что с погибшими у югорчанина был давний конфликт, они сами планировали его убить, а он лишь защищался.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Общественники ХМАО добиваются отмены пожизненного приговора для жителя Когалыма. Они утверждают, что осужденный инструктор по парашютному спорту Александр убил трех человек в порядке самообороны. «Наша цель — добиться отмены оправдательного приговора. Тогда он сможет отправиться в зону СВО», — рассказала URA.RU общественница из Когалыма Наталья Остапенко. По словам женщины, мужчина совершил тройное убийство в порядке самообороны. Ранее URA.RU писало, что в Нижегородской области приговорили к пожизненному сроку мужчину, который более 20 лет скрывался в Когалыме после тройного убийства. С помощью холодного оружия он убил владельца лесопильного цеха, его брата и их соседа, которых обвинял в смерти отца. Но общественники утверждают, что с погибшими у югорчанина был давний конфликт, они сами планировали его убить, а он лишь защищался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...