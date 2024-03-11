Холдинг пермского миллиардера судится со стройфирмой из-за миллиона рублей

Арбитражный суд Пермского края приступил к рассмотрению дела по иску принадлежащего миллиардеру Александру Репину холдинга «Сатурн-Р». Он пытается взыскать со строительного предприятия ООО «Тет А Тет М» из Самары более 1,3 млн рублей. Истец утверждает, что это долг по договору поставки стройматериалов.
«Арбитражный суд Пермского определил назначить судебное заседание по иску ООО „Первый Стройцентр Сатурн-Р“ к ответчику, ООО „Тет А Тет М“ (Самара) о взыскании денежных средств по договору поставки. Сумма исковых требований — 1,31 млн рублей», — сообщается в судебной картотеке. Заседание по делу назначено на 21 мая 2024 года. К этой дате ответчику нужно предоставить суду доказательства оплаты товара, либо его возврата.
По информации в СБИС, ООО «Тет А Тет М» зарегистрировано в Самаре. Основными видами деятельности являются строительные специализированные и прочие работы. В 2022 году предприятие зафиксировало выручку в 223,6 млн рублей и чистую прибыль в 12,8 млн рублей. ООО «Первый Стройцентр Сатурн-Р» входит в состав принадлежащего пермскому бизнесмену Александру Репину многопрофильного холдинга «Сатурн-Р».
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