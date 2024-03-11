Военэксперт Крапивник: 30 военных НАТО могли быть уничтожены вместе с Patriot

11 марта 2024 в 19:57 Размер текста - 17 +

Ранее армия России уничтожила две установки ЗРК Patriot в зоне спецоперации Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Более 30 военных НАТО могли быть уничтожены вместе с двумя ЗРК Patriot на Украине, по которой ВС РФ ударили недавно. Об этом заявил бывший офицер американской армии Станислав Крапивник. «Больше трех десятков натовских военных могли быть уничтожены вместе с двумя пусковыми установками ЗРК Patriot», — заявил Станислав Крапивник в разговоре с МК.RU . По его словам, установку могли обслуживать немцы и британцы. Чтобы американская ЗРК работала, надо как раз 20-30 человек, отметил Крапивник. Солдаты НАТО уже находятся на Украине и принимают участие в военных действиях. Об этом рассказывал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В российском МИД заявили, что признание Польши показало, что странам альянса нет больше смысла скрывать участие западных солдат в конфликте.

Более 30 военных НАТО могли быть уничтожены вместе с двумя ЗРК Patriot на Украине, по которой ВС РФ ударили недавно. Об этом заявил бывший офицер американской армии Станислав Крапивник. «Больше трех десятков натовских военных могли быть уничтожены вместе с двумя пусковыми установками ЗРК Patriot», — заявил Станислав Крапивник в разговоре с МК.RU. По его словам, установку могли обслуживать немцы и британцы. Чтобы американская ЗРК работала, надо как раз 20-30 человек, отметил Крапивник. Солдаты НАТО уже находятся на Украине и принимают участие в военных действиях. Об этом рассказывал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В российском МИД заявили, что признание Польши показало, что странам альянса нет больше смысла скрывать участие западных солдат в конфликте.