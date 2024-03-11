Военэксперт Крапивник: 30 военных НАТО могли быть уничтожены вместе с Patriot

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НАТО. Москва, военная техника, нато, патриот, nato, patriot, рсзо, поставка вооружения
Ранее армия России уничтожила две установки ЗРК Patriot в зоне спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Более 30 военных НАТО могли быть уничтожены вместе с двумя ЗРК Patriot на Украине, по которой ВС РФ ударили недавно. Об этом заявил бывший офицер американской армии Станислав Крапивник.

«Больше трех десятков натовских военных могли быть уничтожены вместе с двумя пусковыми установками ЗРК Patriot», — заявил Станислав Крапивник в разговоре с МК.RU. По его словам, установку могли обслуживать немцы и британцы. Чтобы американская ЗРК работала, надо как раз 20-30 человек, отметил Крапивник.

Солдаты НАТО уже находятся на Украине и принимают участие в военных действиях. Об этом рассказывал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В российском МИД заявили, что признание Польши показало, что странам альянса нет больше смысла скрывать участие западных солдат в конфликте.

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Более 30 военных НАТО могли быть уничтожены вместе с двумя ЗРК Patriot на Украине, по которой ВС РФ ударили недавно. Об этом заявил бывший офицер американской армии Станислав Крапивник. «Больше трех десятков натовских военных могли быть уничтожены вместе с двумя пусковыми установками ЗРК Patriot», — заявил Станислав Крапивник в разговоре с МК.RU. По его словам, установку могли обслуживать немцы и британцы. Чтобы американская ЗРК работала, надо как раз 20-30 человек, отметил Крапивник. Солдаты НАТО уже находятся на Украине и принимают участие в военных действиях. Об этом рассказывал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В российском МИД заявили, что признание Польши показало, что странам альянса нет больше смысла скрывать участие западных солдат в конфликте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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