Более 30 военных НАТО могли быть уничтожены вместе с двумя ЗРК Patriot на Украине, по которой ВС РФ ударили недавно. Об этом заявил бывший офицер американской армии Станислав Крапивник.
«Больше трех десятков натовских военных могли быть уничтожены вместе с двумя пусковыми установками ЗРК Patriot», — заявил Станислав Крапивник в разговоре с МК.RU. По его словам, установку могли обслуживать немцы и британцы. Чтобы американская ЗРК работала, надо как раз 20-30 человек, отметил Крапивник.
Солдаты НАТО уже находятся на Украине и принимают участие в военных действиях. Об этом рассказывал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В российском МИД заявили, что признание Польши показало, что странам альянса нет больше смысла скрывать участие западных солдат в конфликте.
Более 30 военных НАТО могли быть уничтожены вместе с двумя ЗРК Patriot на Украине, по которой ВС РФ ударили недавно. Об этом заявил бывший офицер американской армии Станислав Крапивник. «Больше трех десятков натовских военных могли быть уничтожены вместе с двумя пусковыми установками ЗРК Patriot», — заявил Станислав Крапивник в разговоре с МК.RU. По его словам, установку могли обслуживать немцы и британцы. Чтобы американская ЗРК работала, надо как раз 20-30 человек, отметил Крапивник. Солдаты НАТО уже находятся на Украине и принимают участие в военных действиях. Об этом рассказывал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В российском МИД заявили, что признание Польши показало, что странам альянса нет больше смысла скрывать участие западных солдат в конфликте.