В мире Европа В МИД РФ отреагировали на признание Польши в присутствии военных НАТО на Украине Захарова: НАТО уже нет смысла скрывать факт присутствия своих солдат на Украине 10 марта 2024 в 20:17 Размер текста - 17 + Мария Захарова подчеркнула, что НАТО уже нет смысла скрывать факт присутствия своих военных на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала понять, что дальше НАТО нет смысла отрицать факт присутствия своих солдат на Украине. Свое заявление она сделала после признания главы МИД Польши Радослава Сикорского. Тот подчеркнул, что некоторые страны альянса отправили своих солдат на помощь Киеву. «Дальше отпираться смысла нет», — резюмировала Мария Захарова в разговоре с «Известиями». Она подчеркнула, что альянсу теперь нет смысла скрывать факт своего присутствия. Сикорский открыто рассказал, что в настоящий момент некоторые солдат из Североатлантического альянса уже находятся на Украине. Однако он не раскрыл, какие именно страны отправили своих военных. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон говорил о необходимости отправить военнослужащих на Украину. Тогда большинство из стран, входящих в военный блок, отказались. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала понять, что дальше НАТО нет смысла отрицать факт присутствия своих солдат на Украине. Свое заявление она сделала после признания главы МИД Польши Радослава Сикорского. Тот подчеркнул, что некоторые страны альянса отправили своих солдат на помощь Киеву. «Дальше отпираться смысла нет», — резюмировала Мария Захарова в разговоре с «Известиями». Она подчеркнула, что альянсу теперь нет смысла скрывать факт своего присутствия. Сикорский открыто рассказал, что в настоящий момент некоторые солдат из Североатлантического альянса уже находятся на Украине. Однако он не раскрыл, какие именно страны отправили своих военных. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон говорил о необходимости отправить военнослужащих на Украину. Тогда большинство из стран, входящих в военный блок, отказались. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям