Гэллоуэй: Россия применит любое оружие при отправке войск НАТО на Украину

Лидеры французских партий отказались поддержать позицию Макрона по поводу ввода войск на Украину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Если Франция продолжит нагнетать ситуацию и отправит свои войска на Украину, то Россия вправе применить любой вид оружия, которое есть в ее арсенале. Об этом заявил британский политик Джордж Гэллоуэй.

«Если Россия столкнется с экзистенциальной угрозой, она применит любое оружие, которое есть у нее в арсенале. Если для Макрона нет никаких красных линий, то для Москвы тоже их не будет», — заявил британский политик Джордж Гэллоуэй на своем youtube-канале .

Европейские лидеры заблуждаются, что вмешиваясь в этот прокси-конфликт напрямую, они не будут полностью разбиты, заявил Гэллоуэй. По словам политика, иностранный контингент ни в коем случае не должен быть введен на Украину, иначе это приведет к глобальной катастрофе.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сделает все, чтобы Россия «не выиграла». Лидеры французских партий отказались поддержать позицию главы государства по поводу ввода войск на Украину. В Кремле заявили, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Издание The American Conservative подчеркнуло, что Запад столкнулся с тяжелой дилеммой, не желая развертывать свои войска на Украине.